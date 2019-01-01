NASA歐西里斯號進入貝努小行星軌道　史上被人造太空船環繞的最小物體出爐

▲ 耗資8億美元（約新台幣246億元）打造的歐西里斯號在2018年12月3日抵達小行星貝努。NASA表示，歐西里斯號每環繞貝努軌道一次需耗時62小時。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國太空總署（NASA）太空探測船「歐西里斯號」（OSIRIS-REx）31日進入古老小行星「貝努」（Bennu）軌道，成為有史以來被人造太空船環繞最小物體，且歐西里斯號可在距離貝努表面約1.6公里處的軌道運行。NASA形容，這項新里程碑是「人類的一大躍進」。

NASA表示，歐西里斯號於美東時間下午2點43分展開一次8秒鐘的推進，成功進入貝努軌道。亞利桑那大學（University of Arizona）的歐西里斯號首席研究人員勞雷塔（Dante Lauretta）表示，「進入貝努的軌道是團隊在多年的努力之下所獲得的驚人成就。」

▲ 「貝努」距地球約1.1億公里，直徑約480公尺，重力僅為地球的百萬分之五。（圖／達志影像／美聯社）

2016年9月8日，歐西里斯號隨著「擎天神5號」（Atlas V）運載火箭升空，歷時2年抵達小行星貝努，並於2018年12月31日進入軌道。未來，歐西里斯號將會利用光譜儀、雷射、相機等儀器，分析貝努是否有水和稀有礦物，並透過機械手臂採集60克至2公斤的塵土樣本，目標在2020年前完成採樣，並於2023年返回地球。

「貝努」於1999年被發現，是一種富含碳的黑色小行星，直徑約500公尺 （帝國大廈的高度443公尺），接近地球環繞太陽的軌道，同時為古老的小行星。科學家們認為，貝努是太陽系形成的殘骸聚集體，保留了45億年前的物質，未來將可驗證科學理論，「水和有機化合物是由小行星撞擊地球時帶來的」。因此，此次的樣本採集將能為地球科學帶來很大的影響。