NASA歐西里斯號進入貝努小行星軌道　史上被人造太空船環繞的最小物體出爐

▲ 耗資8億美元(約新台幣246億元)打造的歐西里斯號在2018年12月3日抵達小行星貝努。NASA表示,歐西里斯號每環繞貝努軌道一次需耗時62小時。(圖/達志影像/美聯社)

美國太空總署(NASA)太空探測船「歐西里斯號」(OSIRIS-REx)31日進入古老小行星「貝努」(Bennu)軌道,成為有史以來被人造太空船環繞最小物體,且歐西里斯號可在距離貝努表面約1.6公里處的軌道運行。NASA形容,這項新里程碑是「人類的一大躍進」。

NASA表示,歐西里斯號於美東時間下午2點43分展開一次8秒鐘的推進,成功進入貝努軌道。亞利桑那大學(University of Arizona)的歐西里斯號首席研究人員勞雷塔(Dante Lauretta)表示,「進入貝努的軌道是團隊在多年的努力之下所獲得的驚人成就。」

▲ 「貝努」距地球約1.1億公里,直徑約480公尺,重力僅為地球的百萬分之五。(圖/達志影像/美聯社)

2016年9月8日,歐西里斯號隨著「擎天神5號」(Atlas V)運載火箭升空,歷時2年抵達小行星貝努,並於2018年12月31日進入軌道。未來,歐西里斯號將會利用光譜儀、雷射、相機等儀器,分析貝努是否有水和稀有礦物,並透過機械手臂採集60克至2公斤的塵土樣本,目標在2020年前完成採樣,並於2023年返回地球。

「貝努」於1999年被發現,是一種富含碳的黑色小行星,直徑約500公尺 (帝國大廈的高度443公尺),接近地球環繞太陽的軌道,同時為古老的小行星。科學家們認為,貝努是太陽系形成的殘骸聚集體,保留了45億年前的物質,未來將可驗證科學理論,「水和有機化合物是由小行星撞擊地球時帶來的」。因此,此次的樣本採集將能為地球科學帶來很大的影響。

