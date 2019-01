11秒超酸新年賀詞　川普：我在工作但你們整夜開趴...

國際中心/綜合報導

繼聖誕節美國總統川普狂發推特表示自己是孤單老人後,跨年夜又再度連發10則推特抱怨圍牆問題,除此之外還上傳一支僅11秒的影片祝大家新年快樂,話中充滿忌妒並強調,「雖然我在上班,你們在狂歡,但我不怪你們。」

HAPPY NEW YEAR! pic.twitter.com/bHoPDPQ7G6

川普新年前夕在推特針對「圍牆問題」狂發牢騷,他說自己正在辦公室等民主黨人回來,並且給他建造邊境圍牆所需要的選票,「我會把牆建成,而且很快!」還有一則11秒賀年影片,川普在影片中說,「雖然我還在白宮上班,你們在外面整晚開趴,但我不怪你們,好好享受!我們將有超棒的一年,祝你們新年快樂!」

隨後白宮的官方推特也發了一支近2分鐘的影片,影片中的川普同樣站在白宮外,開頭便說,這次則是詳細的說了他上讓2年以來的政績,包含美國經濟日益好轉,人民不用兼多份工作,以及跟世界各國簽訂貿易協定等。

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY