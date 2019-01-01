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同樣坐上計程車　她們各自遇上色狼、勤奮司機

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▲泰國安查莉嘉搭上變態計程車，而賈本卻是深受計程車司機故事感動。（圖／翻攝自keng_anchaliga IG、Ray Jitlada Janpen臉書）

▲泰國安查莉嘉搭上變態計程車，而賈本卻是深受計程車司機故事感動。（圖／翻攝自keng_anchaliga IG、Ray Jitlada Janpen臉書）

 國際中心／綜合報導

泰國一名火辣露奶正妹安查莉嘉(Anchaliga Kleeblamyai)日前攔下一台計程車，坐了一陣子後發現司機的椅子不斷晃動，一探頭才發現司機一直伸手在褲檔裡上上下下，像是在自慰，她也錄影存證，PO到臉書，卻引來網友評「穿這麼少，遇到色司機正常發揮而已！」，但有網友則笑稱「癲癇發作吧？」

據泰國《khaosod》報導，安查莉嘉30日上午9時在曼谷的邦卡皮購物中心搭計程車，一上車她就戴起耳機聽歌、望向窗外，但就在要抵達目的地時，她發現司機單手握著方向盤，椅子不斷前後移動、手也上上下下，行為舉止詭譎。一開始她以為司機是生病或是抓癢，但細看才發現疑似在打手槍，還不斷偷看鏡子觀察安查莉嘉。

嚇得滿臉驚恐的安查莉嘉，直呼也太可怕一早就遇到變態，也太倒霉。事後，她將司機的牌照和自衛過程拍成影片放到網路上，並呼籲大家搭車要小心。

由於擁有好身材的安查莉嘉，平常都在臉書上曬出露奶、開高衩露出美腿照，而在她把變態事件PO網後，遭到網友酸「平常穿太露讓人意淫，遇上癡漢只是剛好而已」，對此她反駁當天穿得是長袖上衣、裙子長度還蓋過膝蓋以下。

▼安查莉嘉身材火辣，常穿高衩裙。（圖／翻攝自keng_anchaliga IG）

▼安查莉嘉身材火辣，常穿高衩裙。（圖／翻攝自keng_anchaliga IG）

不過，同樣是坐計程車，另一名泰國女子賈本（Ray Jitlada Janpen）卻不像安查莉嘉這般歹命。賈本說，這名76歲司機到了2018年的最後一天，仍努力開車賺錢，賺來的錢都交給老婆、和給小孩買房子，並供給小孩的教育費。小孩也漸漸長大了各自有家要養，他也不敢去打擾小孩，怕自己帶給他們麻煩，當「寄生蟲」。

隨後，賈本認為這位司機過於辛苦，也很感動他為家裡的付出，因此原本車資為75泰銖，她卻給了200泰銖，並把故事PO上臉書分享。
 

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關鍵字：泰國,計程車司機,自慰,正妹,露奶

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