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才剛新年風電業者笑不出來　發12條聲明爭躉購費率5.8元

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▲▼▲才剛進入2019年，風電業者希望中央及地方政府早日放行，讓風電建設快點開工，並且維持躉購費率5.8元。（圖／哥本哈根基礎建設基金提供）

▲才剛進入2019年，風電業者希望中央及地方政府早日放行，讓風電建設快點開工，並且維持躉購費率5.8元。（圖／哥本哈根基礎建設基金提供）

記者馮建棨／綜合報導

才剛踏入2019年，中鋼、哥本哈根基礎建設基金(CIP)、沃旭能源、北陸能源(NPI)/玉山能源等風電業者聯合呼籲，發出12條聲明希望政府放行建設，另外也爭取躉購費率維持每度5.8元的價格。

經濟部在去年（2018）11月底預告今年再生能源躉購費率，其中風電價格從每度5.8元降到5.1元，風電業者大表不滿，揚言要退出台灣市場，另外日前經濟部召開躉購費率的聽證會業者到場大吐苦水，說台灣有特殊的狀況造成成本增加，可是外界卻一直拿歐洲及美國的躉購價格來相比，但喊不公平。

風電業者說，躉購費率從去年的5.8元變成今年的5.1元，不過實際上並還有很多的成本，而且也不是就字面上讓政府「省下」1200億元，絕非謠傳只要彰化縣政府2日卡住開發商，全民就「省」千億支出。

業者說，今年躉購費率草案的5.1元對彰化外海的本土開發商與外國開發商都無法執行，會導致開發商超過新台幣6,000億的投資被迫縮編，最糟將面臨開發被迫中止。後續影響風場無法如期興建，數十家台灣供應商的合約將可能面臨解約，台灣中部地方空汙問題無法緩解。

第二，四家風電開發商的稅賦於離岸風場營運整個生命周期，將累積超過新台幣1,000億元，其中絕大部分都將納予彰化。取得籌設許可，代表四家開發商得以順利在彰化設籍登記，正式將資金挹注於彰化風場開發建造。

第三，四家開發商都已承諾設籍彰化，風場越早建好，縣府越早享有營業稅。

第四，四家開發商已經一致決定承諾，願意將電業促協金中屬於地方的比例，全權由縣府裁決該如何發給漁會或公所。

第五，開發風場期間將創造超過4萬個直接及間接就業機會。

第六，四家開發商承諾將共同主辦或要求國際策展單位來彰化舉辦國際級的離岸風電展覽或高峰會，讓世界走進彰化、看見彰化，而彰化產業也能掌握第一手在地商機。

第七，開發商分別花費心力在人才培育與在地教育，發放獎學金及協助當地學子優先進入相關領域學習。

第八，CIP、中鋼、海龍等廠商承諾以彰化漁港做為20年的維護運轉基地。

第九，為了配合政府風電供應鏈在地化的政策目標，沃旭與CIP的風機系統廠商都已分別下單給彰化企業金豐機器，由金豐生產本地風機塔架，合約金額為數十億，金豐在台中港的塔架廠房預計於明年底擴建，若能彰化風場順利建造，金豐將可掌握未來數百億商機。

第十，中鋼集團所屬中鴻鋼鐵公司在彰濱工業區設置了鋼管廠，未來也會承攬離岸風電相關的業務，增加營收及就業機會。

第十一，風電業者高喊希望與彰化縣合作，若能簽下2018年躉購電價，自然有更多空間可發揮。

▼才剛進入2019年，風電業者希望中央及地方政府早日放行，讓風電建設快點開工，並且維持躉購費率5.8元。（圖／資料照）

▲▼才剛進入2019年，風電業者希望中央及地方政府早日放行，讓風電建設快點開工，並且維持躉購費率5.8元。（圖／資料照）

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關鍵字：風電,離岸風電,經濟部,再生能源,躉購費率

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