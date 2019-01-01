哈紹吉被運屍畫面曝光？　可疑男「2包垃圾袋」直入總領事官邸

▲哈紹吉本來要到領事館拿取結婚文件，結果卻與未婚妻天人永隔。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）10月2日被謀殺後，至今仍找不到屍身。根據最新監視器畫面顯示，疑似哈紹吉的屍體被裝進袋子與行李箱中，接著送進沙國位於土耳其伊斯坦堡的總領事官邸，經手的人有3名男子。

土耳其A-Haber電視台援引的消息人士指出，59歲的哈紹吉慘遭分屍後被放進箱子內。根據監視器畫面，有3名男子分別帶著5個手提箱、2個黑色大塑膠袋，進入沙國駐伊斯坦堡的領事館官邸，時間正好在哈紹吉失蹤的那一天。

哈紹吉生前是《華盛頓郵報》的專欄作家，經常撰文批評沙國政府。有土耳其官員表示，哈紹吉遇害前，15名沙國特工才來到領事館，還將他的屍體丟在強酸中溶解。

依據電視台引述，這些袋子與行李箱被放進一輛迷你巴士後，司機開車到附近官邸的車庫，不具名的男子們則開始行動。至今，沙國王儲沙爾曼依舊否認他與記者之死有關，他12月27日才宣布改組內閣，決心要整頓政府並帶來新氣象。

哈紹吉的死去引發全球憤怒，也破壞33歲王儲沙爾曼的聲譽。土耳其多次詢問沙國，到底哈紹吉的遺體在哪裡，但都沒有任何答案。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）日前表示，正在與其他國家合作進行調查。

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