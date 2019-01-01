快訊／紐約時報廣場水晶球降落！絢爛煙火點亮夜空迎2019　彩屑齊噴

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美國紐約時報廣場（Times Square）數十萬人在雨中迎接2019年，直徑3.5公尺、被2688個水晶片和3.2萬個LED燈包覆的水晶球落下，現場伴隨著絢爛煙火，同時噴出重達3000磅的五彩紙屑，用金黃色的「2019」點亮紐約夜空。

今年跨年使用換新裝的水晶球，呼應主題「和諧之禮」。在2018年的最後60秒這一刻，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）新聞媒體工作者一同按下跨年倒數60秒的水晶球降落按鈕，包含國家廣播公司（NBC）、美國廣播公司新聞網（ABC News）、美國有線電視新聞網（CNN）都是受邀嘉賓。

隨著螢幕上的倒數數字，現場全體民眾屏氣凝神看著時代廣場的螢幕，在進入2019年1月1日的這一秒，紐約客爆出歡呼聲、互相擁吻，看著眼前釋放出的煙火和五彩紙屑迎接新年。

Hang in there, the #BallDrop is less than two hours away. Remember, you can leave the viewing area at any time but you may not be able to return to the same viewing area and will have to stand in line and be screened again! #RockinEve pic.twitter.com/GZEXszu9c0 — NYPDTimesSquare (@NYPDTimesSquare) January 1, 2019

今年警方為了維持紐約跨年重頭戲活動的安全，下令禁止使用雨傘，背包也不能入場，現場有數千名警力與嗅探炸彈的警犬一同巡邏，不但在屋頂部署狙擊手，也利用1225個監視器、235輛「攔截車」來避免潛在的車輛攻擊。



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▼ 許多遊客在31日上午就已經來到時報廣場，展開長達數小時的馬拉松式等待，就是為了迎接2019年。（圖／路透社）