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台電搞烏龍超標近10倍　核三廠放行誘發血癌輻射廢棄物進掩埋場

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▲▼▲台電搞錯灰渣廠內掩埋標準，超標近10倍，環團批管理鬆散，台電說已經修正除汙。（圖／資料照／台電提供）

▲台電搞錯灰渣廠內掩埋標準，超標近10倍，環團批管理鬆散，台電說已經修正除汙。（圖／資料照／台電提供）

財經中心／綜合報導

目前最有機會延役的台電核三廠，卻爆出搞不清廢棄物離場規則，放任超標近10倍的輻射廢棄物離開到廢棄物掩埋場，若是輻射物質外洩，嚴重會造成血癌等問題，環團痛批政府把關鬆散不能讓電廠延役，台電則說，已經修正規則嚴格把關。

據了解，台電作業人員搞不清放行標準，讓電廠「灰渣」離場時，一直拿1997年制定出的暫定標準當作放行，卻忽略2004年設定的新規，最嚴重時還超標9.2倍，環團直呼不可思議。

原能會說，核三廠的一般生活廢棄物送去焚化爐處理，產生的灰渣會有「輻射殘餘」，依照規定灰渣必須要符合標準才能送去掩埋場，不然就應放在「密閉倉庫」等待輻射量降低，但是台電卻搞錯標準放行。原能會指出，由於掩埋場仍位於核三廠輻射作業場所的監測區中，還好排水都會集中不會對廠外環境與民眾造成影響，原能會已經要求台電提出具體改善措施。

面對電廠管理出問題台電回應，相關超標的掩埋土壤都已經移除裝桶，過去會出現超標是因為都在廠內掩埋，不知要比照原能會規範的運出廠標準，現在已經依照相關規定，確認日後不會再發生，另外兩座核電廠則沒有類似情況。

另外，台電超標近10倍的放射性物質是鈷60，過去用在同位素追蹤、輻射殺菌、輻射殺蟲、醫用放射源及工業上，不過若是大量外洩會造成人體脫髮，會嚴重損害人體血液內的細胞組織，造成白血球減少，引起血液系統疾病，如再生性障礙貧血症、白血病（血癌），嚴重的甚至會死亡。

▼台電搞錯灰渣廠內掩埋標準，超標近10倍，環團批管理鬆散，台電說已經修正除汙。（圖／資料照／台電提供）

▲▼▲台電搞錯灰渣廠內掩埋標準，超標近10倍，環團批管理鬆散，台電說已經修正除汙。（圖／資料照／台電提供）

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關鍵字：鈷60,血癌,掩埋場,標準,核三,台電,原能會,經濟部

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