金融危機以來最糟表現！美股3大指數年線收黑　封關日收紅也救不了

▲ 美股封關日收紅，但3大指數年線卻全面收黑。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美股2018年封關日收紅，道瓊工業指數更是以上漲265點作收。但這仍無法挽救今年以來的跌勢，美股3大指數年線全面收黑，道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數全年分別下挫5.6%、6.2%、 3.9%，創下2008年金融海嘯以來的最糟表現。

美股31日開高走高，由於中美貿易戰取得樂觀進展，道瓊工業指數終場上漲265.06點，漲幅1.15%，收在23327.46點；標準普爾500指數上漲0.85%，收在2506.85點；那斯達克綜合指數上漲0.77%，收在6635.28點。其中，那斯達克綜合指數更寫下8月以來首次連續4天上漲的紀錄。

Netflix股價上漲4.5%，蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon.com）股價漲幅紛紛超過0.9%。但臉書（Facebook）跟Google母公司Alphabet的表現就不這麼亮眼，股價分別下挫1.6%、0.1%，且臉書受到一連串醜聞衝擊，全年股價跌幅26%，寫下上市6年以來的最糟表現。

▲道瓊工業指數與標普500指數3年來首度年線收黑，而那斯達克綜合指數年線連6紅漲勢中斷。（示意圖／達志影像）

由於投資人擔憂經濟放緩、聯準會可能出現貨幣政策錯誤，大量拋售股票，讓美股12月瘋狂波動。

TD Ameritrade 的首席市場策略師 JJ Kinahan 分析，美股其實今年的表現都相當強勁，是到了最後一季才出現狀況。而DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 則提到，現階段最樂觀的情況，就是關稅問題如期在今年第一季解決，若屆時得到好的方案，就能帶動美股反彈，但如果談判以失敗收場，美股很有可能會再度重挫。