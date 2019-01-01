　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

宣布2020總統大選試水溫　民主黨重量級參議員華倫多次尬川普

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國民主黨資深聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）表示，她將準備參與2020年的總統大選。（圖／路透）

▲華倫是馬薩諸塞州的資深聯邦參議員。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國民主黨資深聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）12月31日表示，她將準備參與2020年的總統大選，與現任總統川普一同競爭。69歲的華倫過去猛烈批評川普，兩人之間也有不少口水戰，她聲稱擁有美國原住民血統，卻被對方戲謔是「寶嘉康蒂」（Pocahontas）。

《路透社》報導，就在2018年的最後一天，華倫宣布她將挑戰2020年的總統大位，她已成立試探委員會（exploratory committee），這將能讓她在選舉之前籌備資金，以便考慮是否在未來幾個月內真的要「上戰場」。自從2013年開始，她就一直代表麻薩諸塞州的民意。

華倫批評川普是「沒有安全感的金錢貪婪者」，總是散播種族主義、性別歧視與仇外心態。川普則稱她「愚蠢」、「討厭的嘴巴」，甚至以「寶嘉康蒂」嘲諷對方的血緣。

在華倫發布的影片中，她說明自己替全體的美國人提供機會，而不是只限定於富人，「美國的中產階級受到攻擊。」她補充，很多億萬富翁與大公司都想要更多好處，選擇串通政客達到進一步的利益。

華倫在民主黨中要面臨眾多優異的競爭者，包括參議員哈里斯（Kamala Harris）、布克（Corey Booker）、吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand），以及前任美國副總統拜登（Joe Biden）可能都將角逐2020年總統大選。另外，前總統歐巴馬的住房及城市發展部長卡斯楚（Julian Castro）也於12月成立試探委員會。

據了解，華倫的許多政策都聚焦在經濟不平等的問題上。然而，維吉尼亞大學教授薩巴託（Larry Sabato）表示，雖然華倫普遍受到認可，但這不一定會轉化成實際的支持，一些民主黨人喜歡她直率的風格，但也有人懷疑她會輸給川普，未來還有很多努力要做。

ET快訊
正妹黨工被綠營前輩揉胸摸臀！載到郊區強行舌吻
快訊／EXO KAI爆熱戀JENNIE！天空公園甜蜜勾手
蔡英文痛斥大陸隱匿豬瘟：防疫無法合作！哪來兩岸一家親

關鍵字：民主黨,2020,美國總統選舉,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普推特語錄／「寶嘉康蒂」的印地安血統才1024分之1　華倫根本唬爛！

川普年終簽了亞洲再保證倡議法案　鼓勵對台軍售、美官員來訪

法總統馬克宏許下新年3願　凱旋門20分鐘煙火燈光秀迎2019

不斷更新／全球跨年看這　英國摩天輪「倫敦眼」絢爛煙火引爆歡呼聲

「準備好見川普！」金正恩新年演說強調無核：美若誤判將另尋「解決方法」

宣布2020總統大選試水溫　民主黨重量級參議員華倫多次尬川普

倫敦眼12分鐘煙火秀7語言賀新年　愛丁堡8000人火炬遊行封街嗨整夜

澀谷跨完年15分鐘「保齡球式撞人群」8輕重傷　駕駛落網嗆恐攻

川普推特語錄／圍牆當然有用！如果建造得當　效率幾乎是100％

全球最早跨年國家「其實在這」　最潮慶祝法：飛越換日線過2次新年

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

李光洙認愛李善彬！　 官方證實：已經5個月了

徐佳瑩合體于文文唱《體面》　 兩人完美和音起雞皮疙瘩啦！

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個人形

聲林之王生存週記之哈林導師履歷CHECK

川普年終簽了亞洲再保證倡議法案　鼓勵對台軍售、美官員來訪

法總統馬克宏許下新年3願　凱旋門20分鐘煙火燈光秀迎2019

不斷更新／全球跨年看這　英國摩天輪「倫敦眼」絢爛煙火引爆歡呼聲

「準備好見川普！」金正恩新年演說強調無核：美若誤判將另尋「解決方法」

宣布2020總統大選試水溫　民主黨重量級參議員華倫多次尬川普

倫敦眼12分鐘煙火秀7語言賀新年　愛丁堡8000人火炬遊行封街嗨整夜

澀谷跨完年15分鐘「保齡球式撞人群」8輕重傷　駕駛落網嗆恐攻

川普推特語錄／圍牆當然有用！如果建造得當　效率幾乎是100％

全球最早跨年國家「其實在這」　最潮慶祝法：飛越換日線過2次新年

新加坡7分鐘跨年煙火照亮濱海灣　上千人戴耳機「沉默跳Disco」狂歡

老爸變胖「企鵝牌衣」塞給國二兒　媽噴笑：我怕他跟校長撞衫

天公不作美太平山曙光難現　遊客搶搭蹦蹦車元旦首班車

川普年終簽了亞洲再保證倡議法案　鼓勵對台軍售、美官員來訪

KAI這些照片都是「女友視角」！　熱戀JENNIE早有端倪

最萌新景點！七股鹽山6公尺高鹿頭登場　鹿角、雙頰紅紅超可愛

升旗典禮開口唱國歌　韓國瑜用這個動作象徵「心裡對國家的熱愛」

跨年、升旗、元旦健走...柯P哀號：天啊錢太難賺

《水行俠》「梅拉公主」安柏赫德戲外也超胸！網暴動：辣到鼻血狂流

總統府升旗有亮點！「新台灣人」吳鳳、戴維斯領唱國歌

命中注定！Jennie養的狗叫Kai　「情侶視角」10月約會遭挖出

國際熱門新聞

忍淚整理病死妻遺物...卻在衣..

日男娶初音：希望大家都找到適合..

新加坡7分鐘跨年煙火照亮濱海灣

澀谷驚傳汽車逆向暴衝　6人重傷

更新／全球跨年煙火看這

全球最早跨年的國家「其實在這裡..

日產前老董獄中跨年　冷到要條毯..

跨年撞人群8輕重傷　駕駛嗆恐攻

吃土可包覆脂肪　比減肥藥還有效

即／萬人嗨翻平壤！北韓民眾擠爆..

中國1年內武統台灣？軍事頻道：..

大學生舞會太嗨上演「活春宮」　

恐怖毒品「鱷魚」橫掃　正妹一劑..

川普／圍牆很有用　效率近100..

更多熱門

相關新聞

角逐2020總統？吳敦義：適當時間宣布

國民黨主席吳敦義1日上午出席中央黨部108年元旦升旗典禮，宣示2020重返執政。被問到是否會參選2020，吳敦義隨後赴國父紀念館向國父獻花時受訪表示，「我在適當時間，自然會表達我的態度」，現在非常重要的就是趕快把地方政府，希望貨能夠賣出去，人能夠進來，這就是國民黨中央執政時的政策。

美國學者幫華為發聲　遭指控收錢

川習年末通話　環時：國人應淡定

普丁發賀年信給川普！希望重啟對話

政策轉彎？　川普要放緩敘利亞撤軍

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道亡

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

謝金燕熱舞嗨翻！她殺豬式狂叫讓網崩潰

萬人淋雨呆看打電競！台北跨年開場冷到爆

HEBE跨年網推：收音再差擋不住CD音質

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺原因曝

女工人含淚從35樓工地躍下　老公目睹過程淚崩

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！

謝和弦心疼粉絲淋雨⋯水瓶往頭上澆

跨年沉默倒數！護理師趴窗看煙火30秒

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！

蔡依林首唱《怪美的》！炸出豐滿上圍

昆凌跨年搶看天團　周杰倫陪追星

邰智源打電競被罵翻　「你罵我我都會收集，一起告囉！」

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：快離職

更多

最夯影音

更多

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面