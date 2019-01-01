新車跨年被撞爆　闖紅燈逆向駕駛下車丟一句：老婆趕回家大便

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宜蘭林姓網友2019年1月1日在臉書「爆怨公社」的第一篇PO文，就是自己的新車被闖紅燈又逆向的駕駛撞上，而對方下車只說了一句「老婆趕回家大便」，讓他傻眼直呼，「車上載老婆、媽媽跟兩個小孩還敢這樣開車，你看看為了趕這坨屎多貴啊！」

林姓網友指稱，就在即將跨年的時候被闖紅燈又逆向的車給撞上，假期全部泡湯，還好車夠硬全家大小只有皮肉傷跟驚嚇，但沒想到對方駕駛一下車只說了一句「老婆趕回家大便」，讓他差點暈倒，「你也幫幫忙，不管是什麼理由都不能闖紅燈！一台剛買的新車就這樣被撞爆了，真的是氣死人。」

▲銀色轎車撞到車頭近乎全毀，另一輛則是右前輪的區域被撞凹。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

更讓林姓網友傻眼的是，肇事駕駛車上除了老婆之外，還載著媽媽和兩個小孩，「（肇事者）老婆額頭被削掉一塊肉、手斷、腳跟流血，媽媽也是雙腳都在流血，你看看為了趕這坨屎多貴啊！」

有趣的是，這篇文章一PO出網友們在意的焦點都是老婆的那坨屎到底在哪裡，「這一撞應該褲底一包了」、「我比較關心那坨大便」、「新春第一屎有夠貴的」；原PO也幽默回應，「不不不不，你們搞錯重點了，重點不是屎有沒有拉在車上啊！」

也有眼尖網友認出事發地點應該是在宜蘭的壯圍鄉，並留言安慰新車被撞壞的原PO，「換個角度想，至少人平安」、「命大啊，再晚一秒副駕駛可能就不在了」。