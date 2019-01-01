新加坡7分鐘跨年煙火照亮濱海灣　上千人戴耳機「沉默跳Disco」狂歡

▲ 新加坡2019跨年煙火。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

新加坡與台灣在同一時間迎來2019年，濱海灣（Marina Bay）在午夜鐘聲敲響的瞬間展開長達7分鐘的煙火秀，拉開新年的序幕。儘管現場下著毛毛雨，依然有大批民眾聚集在海灣地區，觀看各種慶祝活動。

31日晚間約7時左右，便已經有許多人在廣場外和廣場橋上排起長長的隊伍，以確保有好的視野，也有不少民眾觀看浮動舞台的焰火音樂會、享受保誠濱海灣嘉年華（Prudential carnival）的遊樂設施和遊戲，以及露天劇場（Esplanade Outdoor Theatre）的現場表演。

為維持秩序，警方布署700名人力，包括特種作戰司令部和應急小組的官員，還派出一架無人機，配備閃光燈、探照燈和音響警報系統，提供俯瞰圖，以便控制人群。

事實上，濱海灣的跨年秀僅是這個島國上眾多倒數晚會之一。大約有10萬民眾在一處大型商場參加一場慶祝晚會，還被招待觀賞一場電影馬拉松，現場有一個80公尺長的充氣遊樂場和煙火表演。還有一個特別的晚會在勿洛北（Bedok North）舉行，目的是創下新加坡最大規模的「沉默disco」紀錄，現場約有1000人戴著無線耳機，在無聲中跳舞。

跨年活動結束後，來自新加坡獅子會和國家環境局的200多名志工來到濱海灣和市區，提醒狂歡後的民眾撿起自己的垃圾。衛生局發言人對此表示，「今年的工作重點是加強公民參與，而不是（由我們來）進行清潔工作。我們的目標是創造一種文化，讓每個人都為公共空間的整潔負起責任，以創造更好的生活環境。」