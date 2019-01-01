能源政策走向陷霧中　經部規劃月底前說清楚

▲公投取消非核家園時程，經濟部正在盤點電源來源，預計1月底前會對外說明，另外也要等盤點結果出爐後，才會決定核電是否要延役。（圖／台電提供）

財經中心／綜合報導

日前九合一大選綁公投，最後結果讓電業法非核家園時程廢止，另外還限制火力發電，每年將減少1%的發電量，影響我國能源配比，經濟部過去曾說會在1月地之前宣布新版「能源配比」及未來能源供應。

由於公投第16案否決了2025非核家園的時間點，面對公投結果經濟部曾說，經濟部當然尊重民意，各界想問的問題都需要執政團隊整合釐清掌握後，才會去跟國會報告，且核電廠是否能研議這還要等原能會決定。

另外工商團體喊出希望政府能讓核二核三延役，另外也要重啟核四，確保未來供電穩定，工商界還說，當現在能源走向還不明確的情況下，政府應該要停止核四燃料棒送往國外進行資產活化，且為了因應未來核能有可能會持續使用，政府應該要加強核廢料乾式儲存議題儘快找地方政府協商，才能讓核二核三順利延役。

不過總統蔡英文強調，在之前的公投後，政府會順應公投結果刪除電業法限制核電的使用期限，但還是會依照能源基本法持續推動非核家園。政府尊重公投結果，會做相關法律修正，不過再生能源發展的行動跟決心不變，「能源政策不會急轉彎 」。

經濟部說，目前正在盤點各種可能，要把未來火力、再生能源等來源重新確認，規劃1月底前會對外說明，至於核電是否延役，也要等盤點結果出爐後，才會決定是否要研議，依照目前法規，只有核三廠有機會能延役，已經交代台電去做相關準備，最後則是等盤點結果來執行。

▼公投取消非核家園時程，經濟部正在盤點電源來源，預計1月底前會對外說明，另外也要等盤點結果出爐後，才會決定核電是否要延役。（圖／記者林敬旻攝）