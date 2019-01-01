元旦新規上路　行動電源檢驗後才能賣

▲▼元旦新法上路，經濟部修法要遊戲標明警語減少消費糾紛，鋰電池要在出廠前經過檢驗後才能販賣，另外汽車點菸電源供應器元旦起將改為應檢驗商品。（圖／記者樓菀玲攝）

記者馮建棨／綜合報導

經濟部預告元旦開始有多項新措施將上路，其中包含解決網路遊戲、手機遊戲的消費糾紛因而修正相關法規，另外汽車點菸孔電源供應器元旦起列為應檢驗商品，鋰電池出廠前要經過檢驗才能販賣等新規定。

解決手遊糾紛 經濟部修法要管

為了解決網路遊戲、手遊造成的消費糾紛，經濟部修正「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，新法規定業者必須在遊戲官網、登入頁面或購買頁面等明顯處公告相關重要資訊，像是「機會中獎商品資訊與警語、未成年人消費之退費處理流程與警語、遊戲停止營運訊息等」。

標檢局修正鋰電池規則 符合新規才能銷售

為保護消費者安全及權益，並強化可充電鋰系電池管理模式，標準檢驗局從明年元旦起，修正「3C二次鋰行動電源等五項商品」，將改為改列為邊境管制商品，必須要在輸入或出廠前完成檢驗程序、符合檢驗規定後，才能在國內市場陳列銷售。

▲元旦新法上路，經濟部修法要遊戲標明警語減少消費糾紛，鋰電池要在出廠前經過檢驗後才能販賣，另外汽車點菸電源供應器元旦起將改為應檢驗商品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

汽車點菸孔電源供應器 元旦起列為應檢驗商品

許多駕駛會利用汽車上的點菸孔加裝「電源供應器」，提供手機、行車記錄器的電源，不過過去也曾發生使用或品質不良的商品造成起火的意外，經濟部標檢局預告元旦起，

將實施「汽車點菸用電源供應器」檢驗，無論國外進口或國內生產的商品都要進行安檢才能販賣。

中美貿易戰影響 經部推方案歡迎台商回台投資

受到中美貿易戰影響，不少台商表示有意願想回台灣投資，經濟部推動「歡迎台商回台投資行動方案」，只要符合受到貿易戰衝擊、過去在大陸投資超過2年、回台願意導入智慧製造，經濟部就會給予租稅或是人才協助，吸引台商回來。