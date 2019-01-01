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從無名養雞農到全球富豪榜　他成就百億肉雞王國並撐起全縣生計

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▲▼ 福建聖農發展股份有限公司董事長傅光明。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 福建聖農發展股份有限公司董事長傅光明。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

在大陸改革開放浪潮下，有許許多多來自「草根」的人們，而後成功發展成為人們口中的「企業家」，福建聖農發展股份有限公司董事長傅光明就是其中一例。他也曾在訪談中坦言「沒有改革開放，就沒有今天的我；沒有改革開放，就沒有『聖農』的今天。」

綜合陸媒報導，在武夷山脈北段的福建省光澤縣，這個森林覆蓋率達78.85%、並且還保持著比歐洲高出7倍的生物多樣性的綠洲上，聖農成為了肉雞產業的王者。

聖農貢獻了光澤縣50%的GDP、超過80%的工業產值和超過90%的農業產值，整個縣一半的的用電量也用於此。「這裡沿途六、七公里有非常多聖農的屠宰場、食品加工廠、飼料廠等，有一條『縱橫循環經濟產業鏈』。可以說，在光澤縣，基本上每家每戶都有人在聖農工作，即便家人不在這里工作，也有親戚在這里工作。」聖農發展的一名員工介紹道。

1978年，傅光明從部隊退伍返鄉，進入福建省南平市光澤縣人民武裝部任職，那一年改革開放浪潮開始襲捲中國大陸，五年後的1983年，30歲的傅光明決定捨棄「鐵飯碗」，從福建省光澤縣人武部辭職。

辭職之後的傅光明，開始做起了養雞事業。他通過銀行貸款，投資2萬元人民幣，在光澤縣城三公里的富屯溪畔新添了一處不起眼的農舍，做起了一件起初並不被人們看好的生意——養雞。不久後，那裡就成了全省最大的雞苗孵化地——光興養雞場，這也是聖農發展的前身。

傅光明這一做就是36年。1986年，他註冊了編號順序為0001號的福建省第一家私營公司營業執照；1993年，他從銀行貸款30萬美元，再加70萬元人民幣，從丹麥引進國內唯一一條冷凍肉加工生產線，由此得到了速食餐飲龍頭肯德基的關注；1994年，他的公司與百勝餐飲肯德基大陸公司建立起了長期供銷合作關係，從此便蒸蒸日上；1999年，「福建省光澤雞業有限公司」更名為「福建省聖農實業有限公司」。

為了食品安全，聖農按照歐美等國家的食品安全標準為產品把關，引進技術、設備，針對食品藥物殘留、禽病檢測等125個項目檢測，以確保養出安全的雞，因為傅光明自己就常強調「做食品就是做良心」。

為了不污染環境，聖農投資建設了大陸第一個利用雞糞發電的生質能電廠——福建聖農生物質發電廠，以循環經濟的生產模式讓企業變廢為寶，保護生態。

▲▼荷蘭出產的雞蛋被驗出含有殺蟲劑芬普尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 聖農發展了一套和其他養雞場不同的「縱橫循環經濟產業鏈」；圖為養雞示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

聖農發展了一條特有的「縱橫循環經濟產業鏈」，即聖農以種雞養殖、種蛋孵化、飼料加工、肉雞飼養、肉雞加工、深加工、速食連鎖的縱向主業鏈，還有以雞糞生產有機肥、生質能源和以雞的廢棄物（雞毛、雞腸、雞骨架、雞血）開發利用、包裝材料、天然氣、蔬菜種植、儲運物流、獸藥等橫向配套產業鏈相結合，實現肉雞產業資源的整合、高效利用，真正形成了無污染、零廢棄的循環經濟生產模式。

為了轉型升級，聖農在勞力密集的生產線實現「機器換工」，能用機械運作的就不用人力，能用機器人的就不用機械，推動工廠從「製造」向「智造」轉變。

「在上世紀八十年代，一個人只能養500隻雞；現在，一個人可以照顧12萬隻雞。」傅光明用自己的親身經歷，闡釋改革開放帶來的變化，「養雞行業已經從先前的手工操作，變為現在的機械化、信息化、規範化、標準化；其他各行各業，也都是這樣發展壯大起來。」

如今的聖農，正在邁向改革轉型的道路，新一任接班人的培養、農業4.0模式的探索、管理模式的更新也在不斷進行中。

一手締造聖農的傅光明，和引領起了這個行業發展的先驅，一起重塑了大陸肉雞產銷格局，甚至還也在重塑肉類消費品格局。

至今，傅光明已連續9年躋身富比士富豪榜，手握逾20家子公司、1家上市公司（聖農發展）、1家新三板掛牌公司（聖新能源）；公司員工3萬多人，生產基地600個，肉雞產能達5億單位，名列全球第七、亞洲第一。2017年，他掌舵的聖農集團總資產超過160億，完成總產值500億，營業額120億元的成就。

傅光明回首創業的艱辛，雖曾因為沒有養殖經驗遭遇挫折，也遭遇過禽流感的衝擊，但他也並不曾放棄，持續經營著養雞事業，他也說過，「這些年來，如果不樂觀，就不會有現在的自己；如果不專注，就不會有如今的聖農。我一直堅持，一個人，一輩子，做好一件事就好了。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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