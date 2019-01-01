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菜鳥起薪32K變25K被坑　老闆冷回一句「工作天數少所以要扣薪」

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▲上班族,失業,工作壓力,職場,煩惱。（圖／達志／示意圖）

▲ 慣老闆無處不在，社會新鮮人在職場上面對不合理的對待，常常選擇隱忍。（圖／達志／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

剛踏入職場的社會新鮮人心中總是有很多感觸，常常會發現工作並不如想像中美好，菜鳥為了減輕家中負擔當起大夜班作業員，不過才上工3個月竟然胃出血，下到趕快離職，改當舞台技術人員，卻沒想到老闆以「工作天數少所以要扣薪」為由，薪資足足少了快1萬元。

現年24歲的吳先生從大學機械科畢業後，為了減輕家中負擔，早在唸書時期便到速食店打工，隨後踏入職場，首份工作是工廠大夜班作業員，雖然月收入約5萬5000元、月休8天，看似高薪，不過每天工時長達12小時，其實底薪也僅2萬元，大部分都是熬夜加班換來的，正當做到第三個月，他竟然胃出血，因此覺悟趕緊離職。

離開第一份工作後，轉行改當舞台技術人員，負責燈光音響、舞台搭建，而這份工作需要具有一定的技術與體能，起初與老闆談好的薪水是3萬2起跳、月休8天，不過實際領到薪資只有2萬5000元，之後問起老闆薪資一事，只得到敷衍的回答「因為出班工作天數少，且大多時間都待在倉庫整理器材，所以要扣薪」。

此外，他也回想起當職場菜鳥的日子，面對扭曲的學長學弟制，無論事情對錯，資深前輩說的話就是對的，儘管遇到不合理要求，或是情緒化的字眼，他也只能視為是磨練，選擇罵不還口，不願正面與老鳥起衝突。

有一次他更為了安撫學長的怒氣，自願在倉庫罰站近2小時等學長消氣，依然無法獲得學長的認同，最後亂被減薪加上同事相處問題，因此在1個月前離開舞台公司，目前靠打兩份工維生，月收入也有3至4萬元。

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關鍵字：上班族,新鮮人,老鳥,菜鳥,職場,工作,起薪,月薪

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