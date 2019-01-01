金融業必看！金管會9大新制　2019年元旦起上路

記者戴瑞瑤／台北報導

2019年到來，許多元旦新制也將上路，金融業也有9大項新制上路，其中包括銷售投資型保單給70歲以上長者要錄音或錄影；分級調降跨行轉帳手續費等，不只跟金融業息息相關，跟民生也很相關。

1.保險業銷售投資型保單給70歲以上客戶，銷售過程要錄音或錄影(2019年1月1日上路)

為提升保險公司對高齡者購買投資型保單權益的維護，金管會要求保險業銷售投資型保險給70歲以上客戶，銷售過程應經客戶同意後，以錄音或錄影方式保留紀錄，並應由適當單位或主管人員進行查核，確認客戶辦理投資型保單交易的適當性後，才能承保。

2.醫療保險各項疾病定義採標準化，減少理賠爭議(2019年1月1日上路)

為使醫療保險商品的疾病項目及定義有一致遵循標準，減少理賠爭議，並維持商品開發設計彈性，自2019年1月1日起實施「嚴重特定傷病疾病項目及定義」(共22項疾病)、癌症保險的「癌症定義」。

3.分級調降ATM小額跨行轉帳手續費(2019年4月1日上路)

個人帳戶轉個人帳戶的轉帳交易，採分級優惠方案：500元以下，每帳戶、每日免收1次手續費；501元到1000元，每筆從15元降到10元；1001元以上維持15元。

4.金融業實施公平待客原則評核機制(2019年1月1日上路)

金管會訂定「金融服務業公平待客原則」，落實保護金融消費者權益。自2019年起開始實施金融服務業公平待客原則評核機制，第1年度評核對象為銀行、綜合證券商、產壽險公司，評核期間為2018年1月至12月。評核結果將作為金融檢查等監理參考。

5.後收型境外基金，要向投資人清楚說明費用結構(2019年1月1日上路)

為確保投資人瞭解手續費後收型的境外基金費用負擔，金管會要求銷售手續費後收型境外基金時，應向投資人清楚說明費用結構，並且要以範例解說，投資人也要簽署「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」後，才能銷售。

6.調整壽險業新契約責任準備金利率，美元保單利率將調升1～2碼(2019年1月1日上路)

壽險業新契約責任準備金利率，美元保單利率將調升1～2碼，美元保單2019年保費可以調降。同時，健康險、傷害險等保障型商品的保單利率，可額外增加1～2碼，以鼓勵推動保障型及高齡化商品。

7.保險業「股票逆景氣循環措施」上路(2019年1月1日上路)

「股票逆景氣循環措施」將納入保險業風險資本額制度，在景氣熱絡時，將使保險業增加風險資本，景氣反轉時則會減少風險資本，有助平穩保險業資本需求，降低股票市場波動對保險業資產配置影響，維持金融市場安定性。

8.金融機構股東會委託書使用修正(2019年7月1日上路)

金融機構召開股東會，有選舉董事或監察人議案時，其一般徵求人持股資格，由現行繼續1年以上持有該公司已發行股份總數千分之2，提高為千分之5；金融機構的股東，如擬委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人，委任股東資格條件修正為繼續1年以上持有公司已發行股份總數10%以上，且以符合金控法、銀行法、保險法所定大股東適格性規定，或政府持股為限。

9.期貨市場「交易動態價格穩定措施」(預計2019年上半年上路)

為防範交易人錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡，而產生價格瞬間異常波動，金管會督導期交所建置期貨市場動態價格穩定措施。目前適用商品包括國內股價指數期貨商品；另期交所已規畫將台指選擇權納入動態價格穩定措施實施範圍。