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今年開紅盤　靠一張表秒懂全球股市動態

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▲▼2019年一網打盡全球股市動態。（資料來源／投顧整理；製表／劉姵呈）
▲2019年就靠一張表一網打盡全球股市動態。（資料來源／投顧整理；製表／劉姵呈）

記者劉姵呈／綜合報導

新的一年即將開始，國際股市在今（2）日大多已開市。而在2018年面對國際市場上許多黑天鵝襲擊，股市大多重挫表現不佳，投資人面對新的一年，如何最快掌握股市動態呢？即使只有投資單一股市，但俗話說的好：「知己知彼，才能百戰百勝」、「工欲善其事，必先利其器」，若不趕緊掌握全球股市動態，怎能抓準先機！《東森新聞雲ETtoday》記者獨家為投資人統整2019年美股、歐股、台股、陸港股、日股、韓股所有股市動態與法人看法，讓你不落人後。

2018年國際市場雜音紛沓，拖累股市期末成績不如預期，觀察主要股價指數中，僅巴西、印度和紐西蘭全年逆勢收紅，分別以11.86%、5.14%和4.48%等累積漲幅，奪下2018年全球強勢股市的冠、亞、季軍寶座，其餘市場均繳出負報酬。

統計各國股市2018全年封關漲跌：美國標普500指數和MSCI世界指數更分別收跌6.39%和逾10%；台股也下跌8.6%終結連2年收紅；日股封關小跌0.31%為7年來首度收低；大陸上證指數下跌24.59%、深證成指下跌34.42%；韓股雖收小紅漲0.62%，但年線四年來最黑，並出現十年來最大跌幅。

特別的是，回顧2018年國際間變化，法人指出從年初川金會、聯準會升息引發國際熱錢回流美元資產、新興市場面臨資金撤出壓力、OPEC減產協議推升油價一度升至近四年新高、美股四大股指大幅拉回修正等，以及在下半年國際間造成最大影響的中美貿易戰，都是成為衝擊國際股市，並將會左右2019年市場的重要因素。

接下來，法人也提醒，投資人須注意英國脫歐是否繼續卡關、ECB決議終止QE以及美公債殖利率出現倒掛等事件，皆可做為觀察市場變化的重要動態。

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