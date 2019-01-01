秒懂家醫科／為什麼會禿頭？

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常見的落髮疾病分成三大類：

1. 雄性禿

毛囊內部的雄性素活性過高

導致毛髮提早停止生長

特徵是髮線後退和地中海型落髮

但發生在女性的雄性禿

並不會出現髮線後退

一般所熟知的治禿頭藥品

都是針對雄性禿

包含生髮水和抗雄性素藥物等



2. 圓形禿

俗稱的＂鬼剃頭＂

突發性的局部區域完全落髮

少數情況會出現整顆頭甚至全身都掉髮

因毛囊內部的自體免疫反應

導致毛髮提早停止生長

不治療也會自己好

若要治療

以局部注射類固醇最有效

3. 結疤型禿頭

因皮膚疾病，全身性疾病，或外傷

導致毛囊完全被破壞

該區域再也長不出頭髮

有效的治療只有植髮

若不符合以上三種型態

又是原因不明的落髮

就極有可能是＂休止期落髮＂

因過多的毛囊提前進入落髮期所致

特徵是可以＂抓得下來＂的頭髮

一抓就是一把在手上

來看我的落髮病人中

幾乎都是這種休止期落髮

沒有特定原因也沒有特效藥

需要廣泛檢查背後原因

治療背後原因才能改善落髮

家醫科醫師在面對落髮疾病時

除了可以負擔雄性禿的治療

更重要的角色

就是運用廣泛的內科知識

找出休止期落髮的背後成因

化療時發生的落髮

稱為＂生長期落髮＂

但因為發生的情境太特定

並不在常見落髮疾病的討論範圍內

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