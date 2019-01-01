吳淡如／男人最忠實的朋友──工作

▲許多男人無法接受自己成為「家庭主夫」。（圖／翻攝自pakutaso.com）



●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

大成工作多年拿了不少股票，近四十歲的他心想，既然已經薄有積蓄，而公司最近也面臨改組，壯志難伸，那就辭職休息一年好了。

他先是欣喜若狂的帶著妻小暢遊歐洲，算是圓了他的人生夢想。

回到家後，他開始練習廚藝。但並不讓他覺得很愉快。

「第一天到菜市場去，歐巴桑們很熱情的招呼我，說我是好先生，會幫太太買菜；第二天起就開始問我：先生做什麼工作，怎麼每天都可以幫太太買菜？市場裡的男性顧客每個看起來都是退休老人，我顯得太引人注目了。」

帶孩子參加學校的活動都不太愉快，因為人家都是「導護媽媽」，只他一個男性，連老師都問他：「陳先生今天怎麼有空可以來？」

跟其他專任家庭主婦的導護媽媽，他也無話可聊。

「最可怕的是不敢跟以前的朋友會面。本以為有空了，可以重溫友誼，但和朋友見面時拿不出名片來，好像沒有穿衣服一樣。」

還有，本打算這一年可以好好練高爾夫，每週到球場打幾場球。非例假日的球伴也比他想像中難找。大家都有事，獨獨他有閒。



非例假日有空的，都是事業已穩定的大老板，偏偏他又不是，自覺心虛。

人一定要工作嗎？

看著鏡子，都覺得自己沒魅力。太太對他說話的口氣變得不太客氣。若他提議晚上全家一起到哪裡去玩，太太總會白眼看他說：「我工作了一整天，好累，可不可以饒了我呀。」

意思是，誰像你每天閒閒留在家裡！

過了三個月，有份工作找他，不顧薪水高低，他先去上班再說。

重新回到工作職場，他才發現工作才是男人最忠實的朋友：付他薪水，又確保他不無聊、不被歧視。

難怪有個英國火車駕駛員，在中了台幣四億大獎後，帶了全家度假幾個月，就覺得受不了，馬上回去工作。工作薪水對他的財富來說微不足道，但他很開心的表示：實在無法忍耐餘生都在度假的日子！

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