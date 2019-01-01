瘋電影／野梨樹　該在鄉村委屈還是到大城市闖闖

文／賴賴

瘋言瘋語：

這像是大學教授上課的電影，訊息之多且集中，長時間的對話沒有情緒轉折，人物拉扯，看得非常非常非常辛苦，若不是攝影師實在太強大了，在視覺上花盡心思，為枯燥的對話注入生命，但事實上還是太多話了，城鄉年輕人何去何從，不需要那麼多話，從主角的書賣不出去，又對嗜賭的父親不諒解，小老百姓的家庭生活及茫然年輕人，一場戲就看完了。

像這種操作手法第一次看見是在「天堂的孩子」，但是電影仍有劇情線在走，而阿巴斯基1992年的『風帶著我來』，這種單憑超級美景來抵抗大段對話訊息壓力的內容，劇本力都必須非常強，因為肯定不是商業片，想要賺錢也不容易。

而這片的厭世的劇情不難看出沒內涵卻出名的作家和假愛民的市長，說穿了誰不是只為自己，包含男主角都是，三個小時到最後半小時，才修復父子關係也算是喜劇，可能個人不算文青，真的是一部相當考驗耐力的電影。評價非常高，文青電影。



片 名：野梨樹

英文名稱：The Wild Pear Tree

類 型：劇情

上映日期：2018-12-28

片 長：3時8分

導 演：努瑞貝其錫蘭(Nuri Bilge Ceylan)

演 員：道格德米科(Dogu Demirkol) 、穆拉特傑姆西爾(Murat Cemcir)

國 家：土耳其

語 言：土耳其語

發行公司：海鵬



劇情大綱

他為出書返鄉籌錢，迎接他的卻是父親的龐大債務…

剛從大學畢業的年輕作家錫南（道格德米科 Dogu Demirkol 飾），正準備出版他的第一本小說《野梨樹》。缺乏資金的他，於是返鄉尋求資金。不料迎接他的，竟是父親（穆拉特傑姆西爾 Murat Cemcir 飾）債台高築的殘酷事實…。



錫南父親伊德利本是村裡的國小教師，卻因賭馬欠下一屁股債，即使變賣所有家產，原本聲譽仍毀於一旦。不齒父親行徑的錫南，為了一圓出版夢，只得靠自己四處籌錢。他找上了村裡的議員、商人、教長等尋求協助，卻也因父親引發一波波爭執而不歡而散。但在過程中，錫南卻發現父親一個不為人知的秘密，更使彼此關係雪上加霜...。



錫南出版新書《野梨樹》的夢想，最終能實現嗎？他與父親水火不容的關係，又能獲得解決嗎？當他憶起父親從小教他認識的「野梨樹」特質時，對於人性的異同與生命的多貌，在瞬間似乎有了頓悟…。

▲愛賭的教師爸爸突然倒在樹下，不知道是不是死了，過去還是不過去？

▲鄉村文青沒有未來，該不該離開去大城市闖闖？

▲還是懷抱夢想抑鬱寡歡，平淡一生呢？



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