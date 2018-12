梵蒂岡教廷正副發言人閃電請辭獲准　方濟各推媒體改革

▲ 梵蒂岡前發言人柏克。(圖/Greg Burke推特)

國際中心/綜合報導

梵蒂岡發言人柏克(Greg Burke)與他的副手帕洛瑪(Paloma Garcia Ovejero)今(31)日突然宣布請辭,梵蒂岡發表聲明指出,教宗方濟各(Pope Francis)周一批准他們的辭呈,已經任命媒體辦公室的一名成員亞歷山德羅(Alessandro Gisotti)為臨時發言人。

美國籍的柏克稍早在推特上發文表示,「帕洛瑪和我已經請辭,將於1月1日生效。在梵蒂岡的媒體聯絡體系面臨新舊轉換之際,我們認為,教宗完全擁有重組新團隊的自由。」

他隨後接連推文說道,「我在2012年加入梵蒂岡,最後我想說,這個經驗非常美好。非常感謝您,教宗方濟各」、「新的一年,新的冒險」。

根據美媒ABC報導,方濟各近來全面改革梵蒂岡的媒體運作,罷免長期擔任梵蒂岡官方報紙的編輯,並任命一名和他熟識的義大利記者掌管一切媒體相關事務。

I joined the Vatican in 2012. The experience has been fascinating, to say the least. Thank you, Pope Francis. Un abrazo muy fuerte. pic.twitter.com/joxX4YoYSn