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梵蒂岡教廷正副發言人閃電請辭獲准　方濟各推媒體改革

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▲▼ Greg Burke。（圖／Greg Burke推特）

▲ 梵蒂岡前發言人柏克。（圖／Greg Burke推特）

國際中心／綜合報導

梵蒂岡發言人柏克（Greg Burke）與他的副手帕洛瑪（Paloma Garcia Ovejero）今（31）日突然宣布請辭，梵蒂岡發表聲明指出，教宗方濟各（Pope Francis）周一批准他們的辭呈，已經任命媒體辦公室的一名成員亞歷山德羅（Alessandro Gisotti）為臨時發言人。

美國籍的柏克稍早在推特上發文表示，「帕洛瑪和我已經請辭，將於1月1日生效。在梵蒂岡的媒體聯絡體系面臨新舊轉換之際，我們認為，教宗完全擁有重組新團隊的自由。」

他隨後接連推文說道，「我在2012年加入梵蒂岡，最後我想說，這個經驗非常美好。非常感謝您，教宗方濟各」、「新的一年，新的冒險」。

根據美媒ABC報導，方濟各近來全面改革梵蒂岡的媒體運作，罷免長期擔任梵蒂岡官方報紙的編輯，並任命一名和他熟識的義大利記者掌管一切媒體相關事務。

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關鍵字：教廷,梵蒂岡,Greg Burke,方濟各

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