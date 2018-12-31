胸狠「睡著妹」老公遭起底！　原來竟是「神秘國安站」調查官

圖文／鏡週刊

本名陳妍均的正妹網紅「Jane Chen」在車上睡著，即使身穿冬衣，姣好身材，加上傲人雙峰仍無懈可擊，瞬間在網路上爆紅，不過，陳妍均早已名花有主，去年雙11光棍節與擔任調查官的男友關丞博步入禮堂結婚，羨煞旁人，只是後來爆發快取寶吸金案，關丞博也被掃到，去年5月從調查局嘉義市調查站被調至國安站辦案，連嘉義房子都賣了，帶著老婆一起北上。

關丞博目前被調到調查局新店清溪園區上班，這裡過去是警總園區，神祕色彩格外引人矚目，涉及國安層級案件的當事人都會被帶來此地偵訊，連跑過調查局10多年的記者也未必能有機會踏進大門一窺奧妙之處。

陳妍均原本就是網紅，自從最近又登上媒體版面後，她已在臉書上說，「希望媒體別再繼續追加報導我了 ，很感謝媒體朋友們的賞識，但不希望自己成為浪費社會資源的人，也再次感謝所有欣賞我的網友，預祝大家新年快樂。」

陳妍均去年和關丞博結婚時，婚宴地點在嘉義市樂億皇家渡假酒店舉行，席開60桌，現場嘉賓雲集，還有地方要角出借6輛超跑，讓關丞博面子十足。



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