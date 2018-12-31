快訊／南韓LED煙火秀嗨翻江南　33鐘聲敲響2019喜迎黃金豬年

記者陳宛貞／編譯

繼紐西蘭、澳洲以後，南韓於台灣時間晚間11時迎來2019年，除了各地跨年晚會施放煙火，每逢跨年都會舉行敲鐘儀式的首爾鐘路區普信閣更是聚集大批民眾，在渾厚的33聲鐘響之中向2018告別；江南區COEX東側廣場也舉行盛大的煙火秀。

雖然近來受到寒流籠罩，晚間氣溫僅有零下1度，現場仍熱情不減，1小時前便塞爆普信閣前廣場，晚到的民眾幾乎擠不進去，人人圍著圍巾、戴上口罩，手中拿著暖暖包，一同迎接新年到來。附近道路都進行交通管制，稍早也有民俗表演等等慶祝活動，許多民眾都跟著一同哼唱。

▲ 普信閣敲鐘儀式。（圖／翻攝自Youtube／서울시 · Seoul）

由於適逢三一獨立運動暨大韓民國臨時政府創立100周年，此次敲鐘活動有許多重要人士出席，警方也加強戒備。住在京畿道龍仁的朴龍根現年60歲，為了和妻小參加首爾的跨年活動，早早就訂下附近的旅館，「過去眼前只有工作，總是忽略家人」，這次才會特地帶家人前來。

此外，首爾江南的COEX購物中心東側購物廣場也舉行大型煙火秀，在超大型LED螢幕的倒數之下，往空中射出燦爛煙火，結合LED畫面，創造出絢爛的視覺效果。

▼ 民眾點亮手機手電筒，一同倒數。（圖／路透社）