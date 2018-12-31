恐怖波麗士！明明不熟卻背出女警家住址　他一句話露餡

圖文／鏡週刊

台南市一名員警因不當男女關係，偷查女子個資遭妨害祕密罪送辦；無獨有偶，台北市一名任職於中正二分局警備隊的黃姓員警，因工作表現極具爭議遭長官勸戒，竟用密錄器偷偷記錄同仁、長官行蹤，且1個月私查千筆個資。離譜的是，黃員的勤務包括總統官邸維安，分局發現後擔心官邸重要個資會因此外洩，目前已先將其調離原職，同時展開全面清查。

該分局一名警官透露，黃員有次和一名女性同仁在電梯聊天，女同事說自己上班遲到是因為出門塞車，沒想到黃男竟脫口說出：「妳家不是住在XX區XX路嗎？明明很近為何會遲到？」這些話讓女同事驚駭莫名，懷疑個資遭掌握，黃男偷查個資之事才在分局傳開。祕書室得知後介入調查，但因黃員愛興訟，分局只能先以「專案列管人員」處理，就在12月21日，已將黃員調職至拘留室擔任警衛。

律師王琇慧指出，本案例中有員警在非職務狀況下，以公務系統查詢私人個資，濫用警察職權，可能涉及《個人資料保護法》第5條「個人資料之蒐集、處理或利用，應尊重當事人之權益，依誠實及信用方法為之，不得逾越特定目的之必要範圍，並應與蒐集之目的具有正當合理之關聯。」及第6條「公務機關執行法定職務必要範圍內。」相關單位可用考績辦法和《公務員懲戒法》進行裁處，不排除民事侵權行為責任，而應負損害賠償之責。



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