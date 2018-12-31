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航太龍頭漢翔加速鳳展交機　法人：明年營運看旺

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▲國內航太龍頭大廠漢翔，明年將加速鳳展計劃的軍機交機進度，法人預估其產能利用率及營利率都將逐漸攀升，可望挹注營運表現。圖中為漢翔公司董事長廖榮鑫。（圖／記者林淑慧攝）

▲國內航太龍頭大廠漢翔，明年將加速鳳展計劃的軍機交機進度，法人預估其產能利用率及營利率都將逐漸攀升，可望挹注營運表現。圖中為漢翔公司董事長廖榮鑫。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

受惠「國機國造」利多，國內航太龍頭漢翔公司，其製造的第一架鳳展F-16V戰機今年第四季已通過戰鬥要求標準，將於明年起加速交機；法人表示，該計劃預算達1296億元，平均每年將交付27至28架，可望推升漢翔本業營運，長期獲利可期。

漢翔為國內航太製造大廠，在民航業務方面，除為波音、空中巴士的飛機製造引擎，並供貨給全球前五大發動機大廠，客戶包括奇異與英國勞斯萊斯等，而軍機業務則幾乎集中於國防部。

法人分析指出，漢翔在今年前三季的營收比重，民航機業務達54%，軍機業務則為46%。受惠於鳳展計劃的改機進度，在第四季已達成戰鬥標準的要求，後續交機可望加速，將能挹注漢翔未來幾年的營運表現。

▲總統蔡英文日前出席新式高教機組裝開架典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統蔡英文日前出席新式高教機組裝開架典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

所謂鳳展計劃，指的是將143架F－16A／B改機為F－16V，漢翔預計於明年上半年交付首批戰機，交機數量至少4架；其餘的139架戰機，則將在2019年至2023年間進行交付，平均每年交付27至28架。

另外，漢翔也拿下「國機國造」的獨門生意。其中，新式高教機總預算達686億元，原型機將於明年出廠，2020年首飛，2026年全部交機。法人預估，漢翔交機後，後續仍有超過1千億元的長期維修商機，有利於強化漢翔的長期展望，對其長期獲利「偏多看待」。

法人表示，鳳展計劃的軍機，以及民機業務的LEAP引擎等新產品，初期產能利用率較低，影響漢翔今年的毛利率及營利率，但長期來看，在明年加速交機的帶動下，產能利用率及營利率都將逐漸攀升。

法人預估，漢翔今年全年營收上看277.5億元，其中軍機營收為130.16億元、民機營收達147.34億元；全年每股稅後純益（EPS）可望突破2元，年成長約二成。

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關鍵字：國機國造,漢翔,鳳展,航太

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