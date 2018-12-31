美學者替華為發聲遭指控「收錢、賣國賊」　推特帳號關閉

▲ 美國哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

華為副董事長兼首席財務長孟晚舟本月初被捕，美國哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）在專欄《世界報業辛迪加》（Project Syndicate）撰文，以「對華為開戰」為題批評美政府「玩弄國際法」。這篇為華為發聲的文章引起美國國內的批評，有人罵薩克斯是「賣國賊」，還有《華盛頓郵報》記者質問他「是不是收了中國政府的錢」。薩克斯之後親上火線否認收受利益，目前他的推特帳號已經刪除。

▼ 薩克斯的推特帳號已經刪除。（圖／翻攝自推特）



薩克斯在文章中提到，「川普政府與中國的衝突，與美國的外部失衡、封閉的中國市場，甚至中國涉嫌竊取知識產權都無關。它根本是藉由限制中國取得先進技術，還有進入國外市場、全球銀行服務，甚至是美國大學，來抗衡中國。」

薩克斯指責美國政府，逮捕孟晚舟幾乎等於「向中國企業界的宣戰書」。他指出，美國要求加拿大在從香港飛往墨西哥的溫哥華機場逮捕孟晚舟，然後將她引渡至美國。此舉幾乎是前所未有的，近乎等於美國對中國商界宣戰，更導致美國商人出國旅遊承受更大的風險。

薩克斯直言，美國針對孟晚舟的行動其實很明顯，就是川普政府企圖透過施加關稅、削弱西方市場對中國高科技出口，以及阻止中國購買美國和歐洲科技公司等，用以破壞中國經濟的計畫之一。他指出，華為是中國最重要的科技公司之一，因此成為川普政府的目標。 薩克斯還說，若要因制裁而抓人，那麼應該先從美國的違規企業開始。

▼ 《華盛頓郵報》專欄作家費希質疑薩克斯「是不是收了中國政府的錢」。（圖／翻攝自推特／@isaacstonefish）



這篇文章刊登後，在美國國內引起反彈。《華盛頓郵報》專欄作家費希（Issac Stone Fish）12日在推特寫道，「嘿，薩克斯：你剛剛發表了一篇讚揚華為和批評美國政府的文章。上個月，你還為華為發布的報告寫序。華為是否為此付了你錢？ 如果是這樣，你是否認為你應該坦承？」

此外，還有一位帳號名為「安琪Angel」的網友貼出許多薩克斯參加2014年、2017年及2018年「中國發展高層論壇年會」的照片，同時指控他是「美國的賣國賊」。對於這些攻擊，薩克斯回應道，自己尊重華為的技術，希望促進訊息通信技術的發展，還有對華為技術為可永續發展帶來的諸多好處，「我過去和現在都沒有拿華為的錢。」

▲▼ 帳號名為「安琪Angel」的網友貼出許多薩克斯參加2014年、2017年及2018年「中國發展高層論壇年會」的照片，同時指控他是「美國的賣國賊」。（圖／翻攝自推特／@Angle8964）

