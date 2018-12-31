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中日會長盃／阿久根鋼吉曾轟朴贊浩　回憶許銘傑控球好

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▲中日會長盃監督阿久根鋼吉。（圖／學生棒聯提供）

▲中日會長盃監督阿久根鋼吉。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

中日會長盃青少棒賽北關東監督阿久根鋼吉曾在亞運從朴贊浩手中轟出全壘打，從日本火腿隊退役後擔任基層教練，來台交流稱讚台灣球員整體實力不錯。

阿久根鋼吉所帶領的北關東30日賽事先被高雄大仁最後一局灌6分大逆轉，之後第2戰則擊敗二重，他認為，球員有打起精神來贏得比賽，「台灣球隊整體實力不錯，來台比賽目的除了讓球員增加比賽經驗之外，也透過棒球而了解不同的文化，開拓視野。」北關東31日再展現強打實力，以10比2擊敗西苑，再以10比3力克東石。

阿久根鋼吉是從火腿隊退役後擔任基層教練，而讓他一戰成名的戰役則是在社會人NTT關東時期，1998年日本選手權大會連3戰全壘打率隊奪冠，然後同年參加亞運的他，從大聯盟拿15勝的王牌投手朴贊浩手中轟出全壘打，當年亞運朴贊浩也被陳金鋒轟全壘打，開啟旅美之路。

阿久根鋼吉也在1998年加盟日本火腿，披上背號1號的戰袍，但遲遲沒辦法在一軍穩定出賽，直到洋教練希爾曼（Trey Hillman）2003年較重用他有82場出賽機會，不過隔年因為新庄剛志入隊，位置重疊又降至全年23場出賽，2005年季末被釋出，無緣與2006年入隊的陽岱鋼一起拚戰。

不過阿久根鋼吉仍提到陽岱鋼是第一指名很強的球員，此外他還回想起效力西武隊的投手許銘傑，他表示，「許銘傑投球很像日本人，控球很好，很會投變化球，是撐起西武隊的投手之一。」

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