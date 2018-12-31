經濟部小編跨年貼文讚今年供電穩　PO文卻被秒打臉　

▲經濟部今天發文大讚今年供電比去年穩定，但隨即遭網友回文打臉，說今年不缺電是因為有核電廠重啟才有的結果。（圖／取自經濟部臉書）

財經中心／綜合報導

經濟部臉書今天（31日）放出「供電警戒天數四年新低。全台供電日趨穩定」文章，大讚今年供電情況已經比去年改善，但是隨即遭下方網友「洗臉」，直指今年能穩定供電是因為核電廠重新運作才解除缺電危機。

經濟部在臉書上PO文寫說，根據統計，今年供電警戒（備轉容量低於6%）的天數降為29天，寫下近四年新低紀錄，且從6月進入夏季用電尖峰起，供電燈號沒再亮過警戒橘燈，更成功整年未見紅燈。

▲經濟部今天發文大讚今年供電比去年穩定，但隨即遭網友回文打臉，說今年不缺電是因為有核電廠重啟才有的結果。（圖／取自經濟部臉書）



不過下方網友回文不留情面，指稱說這今年不缺電是因為核電廠運轉數量變多，才讓備轉容量率提升，最後才讓供電燈號不致亮出缺電的紅燈。也有鄉民提出數據，指今天跨年當天的供電狀況，核能占比約12%，是風力太陽能的4倍，且這幾天多虧強烈東北季風吹拂，所以風力發電才變多，更指平常供電占比都不到1%。

另外也有網友指出，經濟部年終檢討的總結是「非核家園」行不通，直接打執政團隊的臉。更有體諒經濟部臉書小編的辛苦，因為上級要求寫違心之論，勸小編錢難賺工作不好找，只好繼續加油。

值得注意的是，有網友使用最近熱門的選轉兔子圖來表達心聲，該名網友告訴記者，PO旋轉圖是指經濟部近年在能源政策不斷旋轉，保證不缺電轉成全台大停電，深澳電廠從要蓋轉成不蓋，非核家園又偷用核電，轉來轉去讓民眾「頭很暈」。

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