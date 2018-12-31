快訊／俄羅斯10層樓公寓氣爆「紙牌屋般坍塌」　至少3死79人失聯

▲俄羅斯一棟公寓疑似發生氣爆，救災人員在倒塌的大樓旁協助。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

俄羅斯烏拉山區馬格尼托哥爾斯克市的一座公寓大樓，當地時間31日凌晨6時發生瓦斯爆炸，導致10層樓高的建築坍塌。目前已知至少3人死亡，79人的行蹤仍不明。

據了解，事發地點位於馬格尼托哥爾斯克市（Magnitogorsk），車里雅賓斯克州副州長表示，由於瓦斯爆炸，大樓的死亡人數來到3人，「3名生還者與3名死者被帶出瓦礫堆中，其他79人的還是未知狀態。」罹難者都是成年人，3名傷者包含1名兒童則被送往醫院。

有關單位的官員表示，爆炸似乎發生在2樓；此外，調查委員會發言人佩欽科（Svetlana Petrenko）表示，已對爆炸事件進行刑事調查。根據初步資料顯示，當地時間凌晨6時左右，這座公寓大樓疑似受到氣爆影響，共有48間公寓單位被破壞。

這棟公寓可容納110人。一名目擊者表示，從背後來看，整個街區就像「紙牌屋」般倒塌，許多人則靠著消防人員所架設的梯子來撤離。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）地區辦公室事後證實，這是一起氣爆意外。俄羅斯總統普丁被告知這起悲劇後，則下令緊急事務部部長葉夫根尼（Yevgeny Zinichev）前往探視。