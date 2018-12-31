2018年消失的google9項功能　2019年還要再少6個

▲▼許多人天天使用google服務，不過2018年有9項服務被關閉，google預告2019年還會再少6個。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

許多網路使用者每天都離不開google的相關服務，不過2018年google關閉了站內搜尋（Site Search）、加密搜尋（Encrypted Search）、Google Goggles等九大服務，不是停止運作就是與其他功能整併，另外明年開始Google 短網址等六項服務也將走入歷史。

回顧2018年google關閉的服務，包含Google 站內搜尋（Site Search）、QPX Express API、加密搜尋（Encrypted Search）、Chrome工具：Save to Google、Tez、Google Goggles、Google 新聞與天氣 」、Reply、Google 搜尋設備（Search Appliance）等九項功能。

除了9個服務在2018年消失之外，google也宣布2019會有另外6個服務也將關閉停止，包含Google 短網址、Inbox by Gmail、Google Allo、Google+、Fabric、Google Fusion Tables。

另外有網站整理過去google關閉掉的功能，開設「墓園」來紀念這些曾經出現過的服務。這個Google「墓園」中有146個Google過去開發的產品，每筆都簡單描述其「被殺了多久」及「存在了多長時間」，並附上維基百科連結。其中最早可以追溯至1998年推出的Marratech。不過事實上Marratech並非Google第一個研發的產品，Google於2007年才買下這個位於瑞典的視訊會議軟體，並於2010年停止該軟體的所有服務。

▲▼許多人天天使用google服務，不過2018年有9項服務被關閉，google預告2019年還會再少6個。（圖／截自Killed by Google）