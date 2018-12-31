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六福皇宮熄燈　莊豐如揭示集團三大營運主軸　再創六福榮光

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▲台北人的共同記憶、1999年開幕的台北威斯汀六福皇宮，將於1月1日凌晨12點熄燈，為20年的光輝歲月畫下句點。（圖／六福集團提供）

▲台北人的共同記憶、1999年開幕的台北威斯汀六福皇宮，將於1月1日凌晨12點熄燈，為20年的光輝歲月畫下句點。（圖／六福集團提供）

記者林淑慧／台北報導

成立20年的台北威斯汀六福皇宮今（31）日熄燈，六福集團董事長莊豐如表示，明年是集團全新的開始，除六福萬怡本月已達成單月轉盈目標外，也將推出主題生態深度旅遊與零售市場，六福客棧的豪宅物業管理，預計明年第一季將有明朗進度，可望帶領六福再創榮光。

1999年開幕的台北威斯汀六福皇宮，即將於今晚凌晨12點熄燈，為20年的光輝歲月畫下句點。六福集團今天下午舉辦告別派對，並邀請前總統馬英九、聯電榮譽董事長曹興誠與會。

六福集團董事長莊豐如表示，台北威斯汀六福皇宮20年來服務從不懈怠，即使營業最後一天住房率仍高達九成，而台北六福萬怡酒店將承接其品牌價值，成立3年來平均住房率達七成，今年12月更達成單月損平目標，將成為集團飯店品牌主力，發揮更大的服務能量。

▲六福旅遊集團董事長莊豐如表示，集團未來將聚焦本業，深耕零售市場與主題式生態深度旅遊體驗。（圖／記者黃克翔攝）

▲六福旅遊集團董事長莊豐如表示，集團未來將聚焦本業，深耕零售市場與主題式生態深度旅遊體驗。（圖／記者黃克翔攝）

為搶攻剪刀經濟，集團也在上月以「六福首選」品牌，正式跨足零售、電商通路，除在家樂福開設店中店外，也以20種產品同步於生活市集、好吃市集網站舖貨上架，開拓集團多元收益。

莊豐如表示，未來除了持續虛實整合零售通路，包含自建電子商城及持續拓展外部虛實通路，同時積極尋覓新據點，不排除將六福皇宮旗下的知名餐廳品牌，開設館外獨立餐廳。

六福村今年近140萬入園人次大關，較去年成長近一成，六福村官網業績也較去年同期成長8倍。莊豐如指出，目前正在籌劃中的「樂齡」及「喘息」計畫，以發展獨特主題式生態體驗為主軸，希望可以達到環境保護教育以及遊樂並重。

另外，六福集團的起家厝「六福客棧」，也不排除與跨國企業合作，引進國際飯店品牌並重新改裝，其具體方式預計將在明年第一季底定。莊豐如指出，將在物業管理事業持續布局，著力於五星飯店派遣人力及住宅物業管理，創造市場精緻服務的新標準。

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關鍵字：六福皇宮,莊豐如,六福萬怡,六福客棧,馬英九,曹興誠

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