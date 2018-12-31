協助青年找個家　銀行5種低利房貸拚了

▲房地產逐漸回溫，各銀行也審慎樂觀看好房地產市場。（圖／記者張瑞傑攝）

記者吳靜君／台北報導



近期房市買氣有回暖的現象，各家銀行開始在房貸上祭優惠，大打利率戰，希望可以吸引優質的客戶上門。銀行推出低利房貸，永豐銀推出1.58%來吸引客戶；渣打銀行「轉動幸福房貸優惠專案」同樣以1.58%的低利房貸吸睛。

渣打銀顯示，凡渣打優先理財客戶，或申貸房屋經本行鑑價金額達台北市、新北市2,000萬或其他地區1,500萬，即可享有最低1.58%起優惠利率。成功申辦「溫馨成家組合」即可享有免帳管費、審查費優惠。房屋轉貸、原屋融資再享最高8,000地政設定規費補貼。

永豐銀行挺國人過好年住好屋，推出「豐雲房貸」利率符合條件最低1.58%起。永豐銀行個人金融處處長江靜美表示，豐雲房貸結合線上房貸試算、增貸與彈性繳款等多重服務，打造兼具安全與便利性的數位平台，；永豐持續為國人量身打造最優質的房貸服務，除優惠利率外，最長可貸30年、最高可貸八五成。玉山銀則推出「e指房貸」，只要在108年1月底之前試算，就有機會享受1.6%的機會，手續費八折；玉山信用卡紅利還可以折抵房貸利息，但實際房貸利率還是得看擔保品座落地點、申貸者個人資產與信用狀況。

一銀也針對優質客群，推出金鑽客群優惠房貸專案「自用住宅貸款」定義者，利率i＋0.54%起(目前為1.62%)機動計息；若未符合「自用住宅貸款」。定義者，利率i＋0.60%起(1.68%)機動計息。

▲年輕人買房，公股銀行也有青年安心成家貸款，輕鬆擁有自己的家。（圖／記者吳靜君攝）

除了優質客戶可以享受低利之外，台銀、土銀、一銀、合庫、華銀、彰銀、兆豐銀與台企銀等公股銀行也辦理青年安心成家貸款，讓首購族可以享受低利好康。青年安心成家有三種方案；一，按郵局2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率固定加0.585%（目前為1.68%）機動計息；二，前2年按基準利率固定加0.345% (目前為1.44%）機動計息，第3年起按基準利率固定加0.645%（目前為1.74%）機動計息。

三，前2年採固定利率，第1年按「撥貸當時」基準利率固定加0.525%（目前為1.62%）固定計息，第2年按「撥貸當時」基準利率固定加0.625%（目前為1.72%）固定計息，第3年起按基準利率固定加0.645%（目前為1.74%）機動計息，青年首購族可以依據自己的需求選擇。

各銀行董事長又如何看待明(108)年的房地產市場呢？合庫董事長雷仲達認為，房地產市場還是審慎樂觀；房貸龍頭土銀董事長凌忠嫄則認為，要看地區，有些地區還是有很好的物件，民眾仍可入場替自己養的家。不過銀行業者表示，想要買房的購屋族，不宜只看到銀行的首年低利就被誘惑，應該實際計算過每個月負擔多少，以及未來利率調整是否能夠負荷，避免房貸成為最沉重的負擔。

▼各銀行低利房貸比較表。（製表／記者吳靜君，資料來源各銀行，以各銀行公告為主）