影／跨年最怕手機沒電　五招讓手機撐整晚

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今天是今年（2018）年的最後一天，不少人會前往跨年晚會參加活動，但是活動當中最怕手機沒電無法跟朋友聯絡，3C達人提出五招可以讓手機有電撐到跨年。

3C達人Tim上傳影片中說，只要輕鬆五招就可幫助手機省電，跨年時就不怕沒電。第一招是「關閉Wi-Fi」，雖然跨年地點多會提供免費Wi-Fi，不過手機如果因訊號斷掉就會重新搜尋，不知不覺吃掉電量，建議到設定內關閉Wi-Fi。

▼不少人會去參加跨年晚會，五招讓手機有電撐整晚。（圖／取自youtube）

第二招是「開啟低耗電」模式，跨年晚會時間很長，如果手機電量已經低於50%，就可以手動啟動「低耗電模式」，暫停背景活動，讓不必要的APP停止運作來減少耗電。

第三招是「開啟黑暗模式」，Tim說，手機一直維持高亮度會非常耗電，因此把手機轉換成黑暗模式，降低手機亮度，就可以達到省電目的。

第四招「關閉遊戲App」，不少人在等待的過程中，會拿手機打遊戲耗掉無聊時間，不過手機也是相當耗電，玩完遊戲一定要完全關閉，不然APP在背景執行也會相當耗電。

最後一招「開啟飛航模式」，如果電量只省下一點點，Tim說千萬別猶豫，一定要啟動飛航模式，直到跨完年，要跟朋友聯絡或叫車回家，再把飛航模式關閉，就能順利撐到跨完年。