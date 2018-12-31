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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

跨年住一晚邁阿密最貴每晚8600元　台北漲幅達500%打趴全球

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▲▼2018台北市跨年晚會。101跨年煙火,101煙火,2018101跨年煙火。（圖／記者李毓康攝）

▲跨年夜住宿費用台北為全球漲幅最高城市。（圖／記者李毓康攝）

國際中心／綜合報導

即將邁入2019年，全球各大城市皆舉辦盛大跨年活動，準備迎接新年，國際旅館網站《CheapHotels.org》調查發現，全球最貴的跨年夜旅館就在美國邁阿密海灘（Miami Beach），每晚平均高達美金281元（約台幣8600元）。而網站也特別指出，台北為全球當月漲幅最高的城市，每晚約美金175元（約台幣5300元）。

這項調查統計全球50個城市，3星級以上且評價正面的旅館，12月30日至1月2日住宿最便宜的雙人房為主。雪梨（Sydney）跟杜拜（Dubai）則以每晚274美元（約台幣8400元）與272美元（約台幣8340元）拿下第2與第3名。雖然台北的每晚房價比前3名少了許多，位在全球第16名，但台北跨年夜的住宿，卻比1月份的平均住宿費用多出500%。

其他入榜的亞洲城市有第7名香港，每晚約美金221元（約台幣6700元）、第19名澳門，每晚約美金154元（約台幣4700元）、第30名新加坡，每晚約美金104元（約台幣3200元）、第35名曼谷，每晚約美金87元（約台幣2660元）、第36名東京，每晚約美金87元（約台幣2660元）、第38名首爾，每晚約美金85元（約台幣2600元）、第41名上海，每晚約美金59元（約台幣1800元）。

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關鍵字：跨年,台北,邁阿密,杜拜,雪梨,住宿

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