英計畫脫歐後「在新加坡或汶萊設軍事基地」　50年後再次出擊

▲ 威廉森認為，現在是英國再度成為全球競爭者的時刻，而英國軍隊在其中扮演關鍵的角色。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）透露，英國脫歐後，將在東南亞與加勒比海設置兩處軍事基地，以提升國際軍事地位。據《英國電訊報》報導，一名消息人士表示，位在東南亞的軍事基地可能設在新加坡或汶萊。威廉森認為，現在是英國再度成為全球競爭者的時刻，而英國軍隊在其中扮演關鍵的角色。

英國1968年宣布，在1971年底前撤除蘇伊士運河以東的英軍，放棄原本在新加坡、馬來西亞、波斯灣以及馬爾地夫的軍事基地，摒棄了在亞洲維持軍事存在的企圖。42歲的威廉森進一步指出，希望能扭轉「蘇伊士運河以東」政策。

英國此後多次涉及中東或遠東事務時，都會有人提起英國「撤出蘇伊士以東政策」。對此，似乎懷念大英帝國時期的威廉森呼籲，國人應該抱持更大的自信，「我們應表明：我們已廢除了上述政策，英國現在再次是一個面向全球的國家。」

▼ 英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透）



威廉森表示，若英國在某個地方有經濟利益，那麼也應該在那裡擁有軍事利益。他提出在靠近中國大陸的新加坡或汶萊作為基地的潛在地點，而另一個將位於加勒比海的蒙特塞拉特島（Montserrat），或是南美洲的圭亞那共和國（Guyana），而這些基地將設有補給船、設備廠，以及維修與服務人員等。

威廉森敦促，國人不要唱衰英國的國際影響力，也應相信英國脫歐後仍將高高地站在世界舞台上。他受訪時表示，「在脫離歐盟之際，我們必須對未來更加樂觀。」「這是我們做為一個國家，自二次大戰結束以來最關鍵的時刻，我們可以轉換成不同角色，在國際舞台上，扮演著世界真正期許我們的角色。」