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洗清「王室F4」不和傳言　英國王室回顧2018年精采時刻

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▲▼英國威廉王子夫婦和哈利王子夫婦昨日參加聖誕彌撒後並肩離開。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國王室發布影片回顧2018精彩時刻。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

準備迎接新年的同時，許多人也會藉此回顧過去一年所完成的事，今年連英國王室也不例外。英國王室日前公布一支3分鐘影片，紀錄王室在2018年難忘的每一刻，影片內容以「王室F4」（Fab Four）威廉王子、凱特王妃、哈利王子、梅根王妃為主，並感謝所有讓2018年變得特別的每個人。

英國肯辛頓宮（Kensington Palace）29日在官方推特放上一支回顧影片，並寫著「這些是我們2018最愛的時刻，謝謝每個讓今年變得如此特別的人。」在這3分鐘的精彩影片中，包含5月哈利與梅根的皇家婚禮、哈利與梅根宣布懷孕、梅根與伊莉莎白女王第一次單獨交由、路易小王子出生，以及紀念查爾斯王子70歲生日所拍的全家福照片，還有兩位王室夫妻參加大大小小的慈善活動。

這段影片在伊莉莎白女王發表耶誕談話後幾天公布，女王也在談話中提到，「2018年對於我的家庭來說非常忙碌，不僅有婚禮還有兩個嬰兒，另一個孩子也很快就會到來，這真的有助於我維持祖母狀態。」雖然兩位王子與王妃不合的傳言鬧得沸沸揚揚，但2018對於英國王室來說，肯定是相當特別的一年。

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關鍵字：英國,王室,2018

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