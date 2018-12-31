自爆趁女傭睡覺偷摸！杜特蒂「掀毯子騷擾」　女權團體：下台

▲杜特蒂說話風格經常惹議。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）29日表示，當他還是青少年時，曾觸摸一名女傭的身體，還把手伸到對方內衣裡。他的發言人帕內洛（Salvador Panelo）事後則稱，這只是總統經過誇大的玩笑話，並不屬實。然而，女權團體的怒火並未被平息，紛紛要求杜特蒂下台。

《法新社》報導，杜特蒂當時回憶他與神父告解，在他高中時期，曾偷偷進入女傭的房間，並趁著對方睡覺時掀開毯子，「我試著觸摸內褲裡面的東西。」眼見女傭最後驚醒，他只好離開房間，但後來又回去試圖再次騷擾。

事實上，杜特蒂關於女性的發言經常引起軒然大波，他多次亂開性侵的玩笑，甚至吹噓通姦行為。菲律賓左翼婦女團體Gabriela則譴責總統的言行令人反感，此舉等於是承認自己企圖性侵，應下台以示負責。

帕內洛30日則緊急滅火，聲稱總統誇大了整個故事。據了解，73歲的杜特蒂當時是在抨擊天主教會的性虐待醜聞，他稱這是「最虛偽的機構」，他與同學曾在與神職人員告解期間受到騷擾。

這並非杜特蒂首次引起憤怒，2016年他在競選演說中透露，自己曾想性侵一名「美麗的」澳洲傳教士；後者在菲律賓監獄的騷動中被謀殺。倡導女性權利的團體表示，杜特蒂最新的言論是在危害家庭工人，鼓吹有心人士伸出魔爪。

【更多新聞】

►►杜特蒂又暴走了…嗆基督教「三位一體」很傻 無視全國88％信徒



►►自爆靠大麻提神熬夜 杜特蒂「只是玩笑」：相信了是你們蠢