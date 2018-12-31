文盲老木工被坑500萬材料費　癌逝後司法才還清白

▲老木工因不識字又太相信他人，落得被上游設計公司欺騙被追討5百萬，木工也因積勞成疾肝癌病逝，雖然最後司法判木工清白，不過人也不在。（圖／示意圖／取自Pixaby網站）

財經中心／綜合報導

認真工作的老木工辛苦一輩子，就在快要退休時卻遭設計公司欺負，因更改設計讓材料費暴增，雖然設計公司口頭承諾會增加費用，但最後卻拿原始設計不認帳，讓材料商轉向木工求償追討500萬元，老木工驚訝又無力償還，只能求助住宅消保會代為向法院申訴，不過直到木工去世後，司法才還他清白。



住宅消保會理事長吳翃毅表示，日前接到一名蔡姓師傅因被「X羽設計公司」恣意更改「設計」，導致材料費用大增，雖然X羽設計師「口頭承諾」會增加費用，但事後卻只拿著最初合約不認帳，材料行只好轉向老木工追討，最後無計可施只好求助住宅消保會，望能解決問題。

吳翃毅表示，「2個月前結案了，但蔡姓師傅也肝癌過世了！」，蔡姓師傅一輩子認真做工，因為做工精細、認真負責，在業界也算是很有口碑，誰知道數年前接到「X羽設計公司」在新北市板橋的案子後，因為導致負債導致官司纏身，積勞成疾最終肝癌離世。

據了解，老木工與「X羽設計公司」的負責人簽訂第一個案子時，該案估價工錢＋材料費用100萬元，合約簽訂後也沒甚麼異狀，直到開工時設計公司拿出的設計圖，老師傅發現「設計圖變複雜、所需的材料也不同，預估材料費會因此增加數十萬」，因此老師傅向設計公司要求增加費用，對方也口頭承諾沒有問題，後來合作的五個設計案也都這樣做，老木工相信設計公司把所有站子都做好坐滿，直到要請款時才以「每個案子最初的估價要再殺價」，吳翃毅說，「就是欺負蔡姓師傅不識字，有夠可惡！」

蔡姓師傅忠厚老實，不懂得該怎麼談此事，只能苦苦哀求，X羽仍拿著最初的估價單繼續殺價，只願意支付一半左右的價金；後來材料行追上門討債，蔡姓師傅無法支付，材料行一狀告上法院後，蔡姓師傅只能求助住宅消保會，才開始進行調處並協助。

經過一次次的法院往來，無奈對方不願還錢，一次次宣判後再上訴，一路到打三審定讞，才願意將「3間共180萬、2間共240萬、1間90萬」，共530萬未支付價金吐出來。即使最終法院雖然還蔡姓師傅一個公道，但人也在兩個月前罹患肝癌離世，蔡姓師傅的老婆表示，「他一生沒欠過人錢、認真工作，為甚麼會這樣…」最終也只能無語問蒼天。

吳翃毅表示，在他調處的眾多案例中，蔡姓師傅其實不是個案，裝潢相關法規制定了許多保障消費者的條款，卻忽略了「工班」的權益，因沒有強制雇主一定要跟工班簽訂合約與規定合約細節，有些案件甚至連合約都沒簽就直接開工，許多工班為了生存，明知道沒有保障的狀況下，也只能順應這樣的「潛規則」把案子接下；他建議，其實不僅消費者，工班也可以委託合法第三方機制「裝修信託」，進行把關保障自身權益。

▼老木工因不識字又太相信他人，落得被上游設計公司欺騙被追討5百萬，木工也因積勞成疾肝癌病逝，雖然最後司法判木工清白，不過人也不在。（圖／示意圖／資料照）