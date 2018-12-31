　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

金正恩新年致函川普、文在寅　盼2019年舉辦更多峰會討論核武

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼外傳川普也收到金正恩的賀年信。（圖／路透）

▲外傳川普也收到金正恩的賀年信。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩30日致親筆信給南韓總統總統文在寅，信中盼望雙方「未來一年也要持續攜手合作」，並承諾繼續討論朝鮮半島無核化的問題。除了南韓以外，也有消息傳出，金正恩同樣致函給美國總統川普，對於停滯不前的核武談判問題，發出和解訊息。

根據英國《鏡報》指出，北韓今年採取一系列的和解行動，包含6月在新加坡與川普進行歷史性的峰會，北韓在國際間的關係已顯著改善，但隨著美國與北韓對於核武發展政策的談判僵持不下，兩邊的關係又再度惡化。路透社引述未具名消息來源指出，金正恩也在28日致函給川普，雖未詳細描述內容，但聲稱與北韓及美國間的談判有關，美國國務院與美國駐首爾大使館，目前均未回應。川普在24日平安夜曾推文表示，他期待與金正恩再次舉行峰會。

▲▼文金會,南北韓峰會,兩韓峰會,兩韓高峰會,南北韓高峰會,文在寅,金正恩,金正淑,李雪主,板門店,軍事分界線,和平之家,板門店宣言。（圖／青瓦臺）

▲金正恩與文在寅在2018年3度會面。（圖／青瓦臺）

南韓青瓦台發言人金宜謙30日表示，北韓領導人金正恩在信中寫到，期待2019年兩韓可以有更多的會面，並積極討論朝鮮半島無核化的問題，而在9月平壤的會面中，金正恩承諾將「盡早」回訪首爾，但這趟備受期待的行程並未實現，金正恩也在信中「深表後悔」。今年南北韓總共進行了3次會面，被視為推動兩韓和平的基礎，文在寅回應，「這一年促成許多改變，只要我們多加努力，雙方的心門也會敞開，歡迎金委員長的心意始終不變。」

ET快訊
他車位「被消失」問警衛冷回　吳宗憲曝電視台殘酷真相
向友討1萬碰壁　他「4個忍下來」300元撐12天：怎撐？
《RM》雙喜臨門！Haha說「不敢再生」老婆確定懷三胎
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：金正恩,文在寅,川普,南韓,北韓,核武,談判,北美要聞,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

文在寅今收到金正恩親筆信「2019也要一起加油」　年內回訪宣告流局

2018國際逝去名人篇　緬懷霍金、波登、櫻桃子等傳奇

金正恩新年致函川普、文在寅　盼2019年舉辦更多峰會討論核武

娶初音1個月超幸福　日痴情男燦笑：她要我好好珍惜她

全美「多家大報社遭駭」延遲出刊！　紐時、華爾街日報也遭殃

取消亞太95%關稅！CPTPP開啟亞洲大門　川普退出…美國工商害怕了

兒子遭中國媳婦刺死　英國夫婦花35萬贖回孫

噁男「整路緊盯她」！正妹喝醉坐錯車　竟被性侵打到變豬頭

黑人在酒店大廳打電話…只是坐著慘遭驅逐　2員工被解僱

強國必先保種　一場遺傳學爭奪戰即將展開

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

小S為工作出差17天　許老三大哭抱住：我不要妳離開我

2018國際逝去名人篇　緬懷霍金、波登、櫻桃子等傳奇

金正恩新年致函川普、文在寅　盼2019年舉辦更多峰會討論核武

娶初音1個月超幸福　日痴情男燦笑：她要我好好珍惜她

全美「多家大報社遭駭」延遲出刊！　紐時、華爾街日報也遭殃

取消亞太95%關稅！CPTPP開啟亞洲大門　川普退出…美國工商害怕了

兒子遭中國媳婦刺死　英國夫婦花35萬贖回孫

噁男「整路緊盯她」！正妹喝醉坐錯車　竟被性侵打到變豬頭

黑人在酒店大廳打電話…只是坐著慘遭驅逐　2員工被解僱

強國必先保種　一場遺傳學爭奪戰即將展開

吃布丁挖出「北韓歐巴」！窄短髮型+豐腴臉　網友神作15萬人笑炸

賣茶顧百歲臥床父　愛犬遭打斷腿他咬牙花5萬救：實在不忍心

苗栗巨型章魚溜滑梯開放首日破千人　草皮遭踐踏已受損

寒冰掌→暖暖包！跨年、賞日出必備「3款暖心飲品」

新科火球男！紅雀菜鳥希克斯　169公里伸卡球擊敗查普曼

馬英九圍國旗圍巾自稱「秒變暖男」　網友：陽光老男孩

備戰跨年》北市府周圍19點起3階段交管　違停將被拖吊

鐵窗鎖不住！雙親早逝陰影難走出　18歲男7樓頂墜落身亡

雲林瘋跨年／雲州大儒俠劍湖山現身　張麗善啟動幸福元年

連假南下！他陪女友喝「六千牛肉湯」排4小時崩潰　在地人曝私藏名單

侯友宜上任第一個跨年　接棒朱立倫「烏來歲末聯歡晚會」迎2019

國際熱門新聞

恐怖毒品「鱷魚」橫掃　正妹一劑..

23歲邊緣妹預告殺10人　網肉..

吃土可包覆脂肪　比減肥藥還有效

全球首例！iPhone XS ..

花300萬台幣紋全身！　61歲..

吃布丁挖出金正恩　網友神作15..

孕婦切水果滑倒　刀直插喉嚨！

日男娶初音：希望大家都找到適合..

倒吊4歲童掛窗戶　狠父虐毆2分..

兒遭陸媳刺死　英夫婦花35萬贖..

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七..

微波爐熱蛋突爆炸　女遭波及....

媽買迪士尼動畫回家播變「大法師..

川普／我挽救了海岸防衛隊的薪水

更多熱門

相關新聞

新年前美多家報社遭駭！延遲出刊

新年前夕，美國多家大報社29日遭到網路攻擊，包括《洛杉磯時報》、《芝加哥論壇報》以及「論壇出版公司」（Tribune Publishing）旗下各報的後台系統都受到影響，印刷與出報因此延遲。據《紐約時報》報導，這是對大報印刷業務的第一次已知攻擊，如果出於政治動機，則會成為對媒體攻擊的新領域。惡意軟體據信來自美國外，但當局還無法指出是從哪一國。

取消95%關稅　CPTPP開啟亞洲大門

在酒店大廳打電話　黑人慘遭驅逐

吃布丁挖出金正恩　網友神作15萬讚

全球首例！iPhone XS Max起火爆炸

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

女房仲太正！已婚男公事談到床上

李光洙認愛李善彬！

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

網對比蔡瑞雪「原圖vs.開濾鏡」嚇歪

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

7歲兒搭纜車亂動「半空墜落」！廖家儀嚇瘋

柯佳嬿一嘟嘴…坤達秒懂「老婆需求」

張善為癱瘓5年近況曝光

徐玄深V「完美胸型」全露　網：很有料！

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面