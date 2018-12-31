放緩「撤美軍行動」！　川普允諾：留敘利亞「徹底消滅IS」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普先前突然宣布，伊斯蘭國已經遭到擊潰，要將美軍從敘利亞撤出，讓中東國家的盟友都相當錯愕。對此，美國共和黨議員葛瑞姆（Lindsey O. Graham）則是在20日時表示，他與川普在共進午餐時談到了敘利亞的問題，並稱川普願意「重新評估」並放緩美軍撤出該區的計畫。

綜合外媒報導，葛瑞姆20日時稱，川普致力於將美軍帶回美國，雖然同意「重新評估」立即從敘利亞撤出所有美軍的計畫，但並未改變要撤軍的命令；在與總統和參謀長聯席會議主席約瑟夫•鄧福德（Joseph Dunford）討論後，他認為美國正以一種聰明的方式放慢速度，但是目標仍是讓美軍能回家，以及確保ISIS永遠的被殲滅。

川普12月初突然宣布已經殲滅伊斯蘭國，丟出要將美軍撤出敘利亞的決定，引起各界廣泛的批評。葛瑞姆表示，川普在上周前往伊拉克的期間被告知，伊斯蘭國並未被「完全摧毀」；川普向他保證在美軍離開敘利亞之前，一定會確保恐怖份子被完全擊敗，「我們在10碼線內」。

報導中指出，批評人士認為，美國的撤軍將壯大伊朗和俄羅斯在敘國的力量，而俄羅斯更是扮演著支持敘國總統阿薩德（Bashar al-Assad）的角色。美國國家安全顧問約翰•波頓（John Bolton）預計在下周末前往國以色列和土耳其，與盟友國討論美國相關計畫。