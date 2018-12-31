普丁發賀年信給川普！　希望就「廣泛議題」重啟對話

▲普丁發了賀年信給各國領袖，包括川普、習近平、安倍晉三、梅伊以及阿薩德。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在30日給美國總統川普的賀年信中表示，俄國願意和美國就「廣泛議題」展開對話。克林姆林宮曾表達，最想和美國討論的議題之一，是美國是否真的要退出冷戰時期簽訂的「中程核武條約」。俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，兩國能否會面取決於美方的意願，「我國總統和他的代表都說，我們已準備好重啟對話。」

7月的芬蘭赫爾辛基峰會是「雙普」今年僅有的一次正式峰會。11月11日，各國領袖齊聚巴黎紀念一戰停戰百年時，兩人只短暫會晤。11月底，川普突然取消和普丁在G20峰會期間的會晤，因為不同意俄軍對烏克蘭海軍艦艇開火並扣押船艇和船員。克里姆林宮表示，是看到推特後才知道取消，感到相當遺憾。在G20峰會期間，雙普在場邊展開了「非正式對話」，不過非常短暫。

▼ 川普與普丁今年互動冷淡。（圖／路透社）



克里姆林宮指出，普丁告訴川普，就戰略穩定和國際安全來說，美俄關係是不容忽略的關鍵環節。普丁也寄了賀年信給其他國家領袖，包括中國大陸國家主席習近平、日本首相安倍晉三、英國首相梅伊，以及敘利亞總統阿薩德。普丁承諾，將持續援助敘利亞政府和人民「對抗恐怖主義、維護國家主權及領土完整。」

在給梅伊的信中，普丁祝福英國人民「平安、繁榮」。英俄關係這一年來相當緊張，英國3月時指控俄國用神經毒劑毒害雙面諜史柯里帕（Sergei Skripal）與他的女兒尤莉亞（Yulia Skripal）。英國因此驅逐了23名俄國外交官。俄國否認涉案，也驅逐了23名英國外交官。如今，俄駐英大使館28日表示，兩國已達成協議讓部分外交官重回崗位。