2018國際逝去名人篇　緬懷霍金、波登、櫻桃子等傳奇

▲圖為霍金葬禮於劍橋大學舉行。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

2018年進入最後的尾聲，回首這一年許多有才華的名人殞落，國際間也傳來哀悼聲，社群媒體上更是可見許多#RIP的標籤，以下是今年我們所失去的熟悉面孔們。

老布希（George Herbert Walker Bush）－11月30日逝世，享壽94歲

▲美國前總統老布希。（圖／路透社）



美國第41位總統老布希在德州休士頓家中病逝，他曾經歷蘇聯解體、波斯灣戰爭等國際大事，確立美國世界警察的地位，後來受到經濟衰退、失業率攀升的影響，在1992年總統大選輸給民主黨的對手柯林頓（Bill Cliton）。

霍金（Stephen Hawking）－3月14日逝世，享壽76歲

▲英國物理學家霍金在一場新聞發布會面帶微笑。（圖／達志影像／美聯社）



英國知名物理學家霍金生前患有漸凍人症，到了晚年全身癱瘓，必須透過語音裝置來溝通。他1988年出版的《時間簡史》是最暢銷書籍之一，多年來，他一直致力鼓勵大眾對太空產生興趣。

海倫伯格（Stephen Hillenburg），11月26日逝世，享年57歲

▲《海綿寶寶》作者海倫伯格。（圖／達志影像）



美國知名漫畫家海倫伯格的成名作是家喻戶曉的《海綿寶寶》，他2017年發表聲明表示自己罹患俗稱的漸凍人症，但他不會輕易放棄，而會繼續努力創作。他青少年時期就對海底世界充滿好奇，也促使日後《海綿寶寶》的誕生；這部卡通1999年開播，至今播出242集。

波登（Anthony Michael Bourdain），6月8日逝世，享壽61歲

▲波登坐在自己店內的餐桌旁。（圖／達志影像／美聯社）



美國名廚波登在法國飯店自縊身亡，他的節目《波登不設限》受到許多觀眾喜愛，自殺前他在法國拍攝《波登闖異地》。他2013年曾來台錄影，到基隆吃著海瓜子配啤酒，他說，台北並不美麗，但藏著美好，是具有深度的城市，願意再次來訪。

馬侃（John McCain），8月25日逝世，享壽81歲

▲美國共和黨資深參議員馬侃。（圖／路透社）



美國共和黨重量級參議員，2017年確診侵襲性膠質母細胞瘤，經過1年多的治療，家屬宣布停止接受治療不久後便辭世。他出生軍人世家，曾投身越戰卻被俘擄長達5年多，他的友台立場鮮明，2016年總統蔡英文就任後也來台拜訪。

史丹李（Stan Lee），11月12日逝世，享壽95歲

▲「漫威之父」史丹李。（圖／路透社）



美國「漫威之父」史丹李與其他藝術家聯手創造多位知名角色，包括蜘蛛人、驚奇4超人、鋼鐵人、雷神索爾、黑豹等，在他的漫畫作品中經常可見複雜又自然的人物個性。他熱愛閱讀與李小龍的電影，欣賞的作者有史蒂芬金、馬克吐溫等。

提姆柏格林（Tim Bergling），4月20日逝世，得年28歲

▲瑞典DJ Avicii。（圖／路透社）



藝名為Avicii的提姆柏格林是來自瑞典的知名DJ，他在阿曼馬斯喀特自殺身亡，曾以個人單曲Levels獲得葛萊美獎提名。他的家人事後表示，Avicii擁有脆弱的藝術靈魂，過度追求完美，導致面臨極大壓力，他喜歡音樂與粉絲，卻不喜歡在鎂光燈下生活。

櫻桃子，8月15日逝世，享年53歲

▲櫻桃子告別式。（圖／翻攝自推特／小丸子官方推特）



日本知名漫畫《櫻桃小丸子》的作者櫻桃子因乳癌病逝，這部作品是以她童年經歷為藍本，她曾表示，小丸子幾乎是她的縮影。遺憾的是，現實中的櫻桃子並未過著漫畫裡幸福快樂的生活，她真實人生中的爺爺性格惡劣，還會偷看孫女洗澡。