黑人在酒店大廳打電話…只是坐著慘遭驅逐　2員工被解僱

▲梅西（圖右）在酒店大廳打電話，怎料最後被趕出去。（圖／翻攝IG／mymainereason）

國際中心／綜合報導

美國34歲非裔男子梅西（Jermaine Massey）日前入住奧勒岡州的一家酒店，他參觀完當地音樂會後，在飯店大廳的角落打電話給母親，沒想到卻被一名保全詢問他是否為房客，最後警察甚至來到現場要他離開。經過調查，酒店涉事的2名職員已被開除。

梅西23日晚間下榻波特蘭的「希爾頓逸林飯店」（DoubleTree by Hilton），他在大廳一個安靜的角落打電話，過程中，一名保全詢問他的身分，他都是心平氣和回應，直到他沒有立即提供房間號碼時，對方諮詢過經理後便試圖報警。

為了自保，梅西開始錄影，他一邊坐在原地等待警察過來，語氣透露出無奈，「他們報警，只因我在大廳講電話。」他又告訴經理，自己家裡有些急事，必須致電母親，「我什麼事情也沒做好嗎，我只是打電話。」

▲梅西與保全僵持著。（圖／翻攝IG／mymainereason）



最後，警察終於到場，但他並沒有想聽對方說明。梅西則被迫離開酒店，他先回房間收拾自己的物品，改住到另外一家，他並透過IG痛訴，無法相信這間酒店有何專業，歧視任何人的膚色都是不對的，「這種事情真的發生了，我並不是很震驚，但仍非常失望，請相信我會尋求正義。」

涉事的經理與保全都已被解僱，酒店29日在推特表示，這2名員工的行為並不符合企業規範，對於梅西的經歷感到相當抱歉，未來會與多名專家合作，確保類似事件別再發生。

We have terminated the employment of the two men involved in the mistreatment of Mr. Massey. Their actions were inconsistent with our standards & values. We reiterate our sincere apology for what he endured & will work with diversity experts to ensure this never happens again. — DoubleTree Portland (@doubletreepdx) 2018年12月29日

根據波特蘭警局的一份報告，梅西來自華盛頓州肯特，他指責71歲的保全是種族主義者。儘管酒店表明已聯繫受到騷擾的客人，但梅西隨後透過律師聲稱，對於「閉門會談」不感興趣，希望公開處理此事。