黑人在酒店大廳打電話…只是坐著慘遭驅逐　2員工被解僱

▲梅西(圖右)在酒店大廳打電話,怎料最後被趕出去。(圖/翻攝IG/mymainereason)

國際中心/綜合報導

美國34歲非裔男子梅西(Jermaine Massey)日前入住奧勒岡州的一家酒店,他參觀完當地音樂會後,在飯店大廳的角落打電話給母親,沒想到卻被一名保全詢問他是否為房客,最後警察甚至來到現場要他離開。經過調查,酒店涉事的2名職員已被開除。

梅西23日晚間下榻波特蘭的「希爾頓逸林飯店」(DoubleTree by Hilton),他在大廳一個安靜的角落打電話,過程中,一名保全詢問他的身分,他都是心平氣和回應,直到他沒有立即提供房間號碼時,對方諮詢過經理後便試圖報警。

為了自保,梅西開始錄影,他一邊坐在原地等待警察過來,語氣透露出無奈,「他們報警,只因我在大廳講電話。」他又告訴經理,自己家裡有些急事,必須致電母親,「我什麼事情也沒做好嗎,我只是打電話。」

▲梅西與保全僵持著。(圖/翻攝IG/mymainereason)



最後,警察終於到場,但他並沒有想聽對方說明。梅西則被迫離開酒店,他先回房間收拾自己的物品,改住到另外一家,他並透過IG痛訴,無法相信這間酒店有何專業,歧視任何人的膚色都是不對的,「這種事情真的發生了,我並不是很震驚,但仍非常失望,請相信我會尋求正義。」

涉事的經理與保全都已被解僱,酒店29日在推特表示,這2名員工的行為並不符合企業規範,對於梅西的經歷感到相當抱歉,未來會與多名專家合作,確保類似事件別再發生。

We have terminated the employment of the two men involved in the mistreatment of Mr. Massey. Their actions were inconsistent with our standards & values. We reiterate our sincere apology for what he endured & will work with diversity experts to ensure this never happens again.