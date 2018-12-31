取消亞太95%關稅！CPTPP開啟亞洲大門　川普退出…美國工商害怕了

▲「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）生效，美國工商團體開始緊張。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國退出「跨太平洋夥伴關係協定」（The Trans-Pacific Partnership, TPP）後，其餘11國簽署「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）即在30日生效，促進市場開放、打擊貿易保護主義、取消95%以上產品的關稅。超過5億人口的經濟規模占全球國內生產總值（GDP）13%，約為10兆美元。

這項亞洲多邊貿易協定取消了產品關稅，也增加了銀行和零售業商務領域的機會，開啟了亞洲各國的門戶。其中，CPTPP獲得6個以上簽署國核准的60天後，就得以生效，繼日本、墨西哥、新加坡、加拿大、紐西蘭等國家批准後，澳洲是第6個正式批准，即從30日起取消農、工業的關稅，並啟動貿易與投資的共同規則。

CPTPP生效，也考慮是否開放給其他國家參與。據了解，台灣、南韓、印尼、泰國、英國、哥倫比亞等國家均表達了加入的意願，委員會預計明年1月19日在東京開會討論接受新成員的議題。

美國總統川普（Donald Trump）對各項多邊貿易協定抱持懷疑態度，相信個別發展雙邊關係會對美國更有利；然而面對關稅優惠，美國的各大工商團體認為，川普此舉可能會害美國產品的競爭力降低，人們會選擇CP值更好的商品而不是美國貨。

由於美國去年退出TPP，因此農作物無法得到區域內關稅調降，不過美國希望可以和日本談妥美日貿易協定，即便日本看起來「一點都不急」但還是保住了談判優勢，督促美國能表態加入CPTPP。

美國2017年1月退出TPP後，日本帶領剩餘的11國持續協商，希望盡快建立「亞太自由貿易圈」，並在2017年11月11日於越南峴港的亞太經合會（APEC）領袖會議期間發佈聯合聲明，將TPP改稱為CPTPP，也在今年3月8日於智利簽署完畢。CPTPP大致上保持TPP原先的簽署內容，但暫停適用22項依美國要求而加入的條文。