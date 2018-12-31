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倒吊4歲男童掛窗戶！狠父虐毆暴打2分鐘…拍片給妻：你快回家啊

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▲一名男童被狠父倒掛窗邊，接著遭打巴掌痛毆。（圖／翻攝自YouTube，畫面變色處理保護當事人）

▲一名男童被狠父倒掛窗邊，接著遭打巴掌痛毆。（圖／翻攝自YouTube，畫面變色處理保護當事人）

國際中心／綜合報導

菲律賓一名男子因為懷疑回娘家的老婆偷吃小王，竟然把怒氣都發洩在4歲兒子身上，他把兒子倒掛在窗戶邊「爆打一波」還拍下影片傳給妻子看，威脅她回家就死定了。妻子哭轉給朋友求助，警方已經逮捕這名惡劣的父親，但影片仍被上傳至社群平台上。

綜合外電報導，住在呂宋島內湖省聖羅莎市的男子因為和老婆吵架，老婆一氣之下就回娘家居住，留下4歲男童待在家裡。隔了5天，老婆都沒有回家，男子氣到不行，就把兒子的右腳綁在鐵窗上，左腿懸空，然後不斷甩兒子巴掌，甚至攻擊腹部和腿部。

4歲男童痛到爆哭，令人相當心疼。狠父把所有的毆打虐待的過程都拍攝了下來，還把影片傳給妻子看，逼老婆快點回家。妻子看到影片嚇壞，哭得請親朋好友協助報警，警方也已經把這名男童救出，只是救出男童時明顯感受到他的身心非常不穩定，不斷喊：「爸爸打我、爸爸打我。」

這名狠父被逮捕的時候表示，妻子說要回娘家，但他覺得妻子不會回來了，「因為她在外面已經有了其他的男人。」他堅稱自己很愛兒子，只是當時喝醉了，氣到不行，「我真的做錯了，我好愛我兒子，希望他能原諒我，對不起。」

目前這名男子被檢方控告虐童，相關案情正在調查中；男童母親暫不提告，只想盡快獲得孩子的扶養權，不過社福單位正在評估她是否有能力扶養，也順道調查「回娘家」是否算是拋棄孩子的行為。所幸男童的傷勢輕微，腳上脫皮發炎，身體沒有內傷。

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關鍵字：父親,虐待,狠父,男童,菲律賓,東南亞要聞

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