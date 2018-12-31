全球首例！iPhone XS Max突冒綠黃濃煙…下秒起火爆炸「褲子燒出大洞」

▲美國俄亥俄州一名男子的iPhone XS Max爆炸。（圖／翻攝自iDrop News網站）

國際中心／綜合報導

美國俄亥俄州一名住在哥倫布市的男子向媒體透露，他在12日下午工作午休時，放在褲子口袋的iPhone XS Max忽然發出濃濃奇怪臭味，接著感受到褲內漸漸發燙，還飄出「綠色加黃色」的煙霧，接著發生爆炸，造成他的皮膚燒傷。他對於蘋果公司（Apple）的產品發生這種鬼事加上後續處理的態度感到傻眼，正考慮要提出法律訴訟。

根據「iDrop News」報導，這名男子希拉德（Josh Hillard）的iPhone XS Max購買不到三個星期，他在12日工作午休時，突然察覺到褲子口袋內的iPhone XS Max開始飄出奇怪的氣味，也感覺到iPhone正在發燙猶如「暖暖包」，還飄出綠色和黃色的煙霧。

希拉德察覺不對，接著，他的iPhone XS Max過熱爆炸把他的褲子燒了一個大洞，他當下沒有別的選擇，邊喊叫、邊趕緊脫掉褲子鞋子，煙霧瀰漫的狀況下立即跑到另一間辦公室，他的主管見狀趕緊拿著滅火器滅火，不幸的是他的皮膚仍明顯燙傷了。

當天晚上，希拉德直接去Apple Store反映這起「手機爆炸事件」，提供手機機殼和螢幕燒焦的狀態。他花了近20分鐘把所有的細節都完整解釋過後，沒想到Apple Store的店員僅取出了SIM卡，說明會把手機送回維修部門並更換整新機，卻完全沒有關心他的燙傷情況。

「我沒有得到任何解釋！我對這種客戶服務感到相當不滿意！」希拉德帶著「爆炸手機」回家，立刻聯絡Apple Care專線轉接至安全部門。雙方信件來往的過程，蘋果強調會提供一台新的手機給他，但他認為，蘋果這樣的作法不是一種可被接受的補救，「至少要賠我的褲子吧！而且我去看了醫生，接受X光、濃煙吸入和皮膚的檢查！」面對這樣的處理方式，他正考慮向蘋果公司提告。