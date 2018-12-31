富士康餐廳承包糾紛　鴻海：嚴查決不寬貸

▲富士康科技園一角。（圖／紅星新聞）

記者姚惠茹／台北報導

有關富士康餐廳承包商糾紛，陸媒報導，一位餐廳女老闆仵書奇，租下富士康位在河南鄭州的園區內員工餐廳做生意，卻因代管公司創維康未結清應付帳款，欠債2度輕生一事，鴻海發出聲明回應，集團高度重視，並且迅速針對此事展開調查。

事件源於一位餐廳女老闆仵書奇，租下富士康位在河南鄭州的園區內員工餐廳做生意，雖然生意不錯，不過，代管公司創維康一直未結清應付帳款，讓這位老闆娘必須自掏腰包，甚至借錢付清貨款、員工薪水，至今已虧損100多萬人民幣（約445萬元新台幣）。

這名女老闆幾次前往餐廳代管公司創維康「討債」都沒有結果，仵書奇承受不了壓力，留下遺書、吞下安眠藥輕生，在醫院病床上還「2度吞藥」，都被救回，但就在聖誕夜（25日）當天，因為付不出住院費，只好出院。

針對富士康餐廳承包商糾紛一事，鴻海發出聲明表示，有關集團位在大陸河南鄭州科技園園區餐飲承包廠商糾紛一事，集團高度重視並且迅速針對此事展開調查。

鴻海聲明提到，報導中的涉事人員仵某，集團鄭州科技園園區行政和總務等相關單位，已透過其家人進行慰問，並向其瞭解進一步情況，以便協助解決困難。

鴻海表示，針對集團員工餐廳服務均採用企業化外包方案，合作餐飲供應商需具備當地食品經營許可證、營業執照，經營範圍具備團膳經營項目，集團負責對合作餐飲服務公司的運營管理進行監督。

此外，初步調查結果顯示，集團鄭州科技園區餐飲供應商存在二次承包情況，目前相關部門正在進一步調查，並對園區所有餐飲服務供應商重申集團餐飲管理規範，要求嚴格遵照執行，並對出現的問題督促限期改正。

最後，鴻海強調，對於報導中提及的協力廠商人員涉嫌貪腐狀況，集團將積極配合司法機關偵查嚴辦，決不寬貸。