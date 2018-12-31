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四檔股后輪流做　國巨千元到3字頭被「打入冷宮」

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▲▼2018年四家公司接力當股后。（資料來源：台新投顧）

記者周康玉／台北報導

今年股市總市值蒸發2.5兆餘元，但高價股戰區依然競爭激烈，大立光穩坐股王，股后卻經常換人做。

台新投顧黃文清表示，要成為股王股后要有幾大特徵，包括EPS要夠高、高成長、以及股本相對要小，同時在該領域是佼佼者，今年以來，股后主要由精華、精測、信驊、國巨等四檔擔綱「後宮之主」，康友-KY、祥碩也有短時間戴后冠。

今年有三波后冠之爭。第一波在今年第一季末，精測千元之姿一路到3月中旬（3/19），被隱形眼鏡龍頭精華追上，以904元當上股后，結果才短短一星期，又被IC設計廠信驊奪走后冠，信驊此後穩坐后座到第二季、5月上旬。

第二波從5月上旬開始，市場傳出被動元件缺貨、甚至有供應鏈斷鍊的情形，國巨自5月10日、以845元登上股后寶座，股價一路走高，一度登上1310元天價，可以說第二季都是國巨的天下。

然而因中美貿易影響全球市場需求，加上「前妻」大賣1.2萬張持股，套現約120億元，引發資金自7月陸續抽走，終在7月31日被信驊超車；此後國巨股價一路下滑，甚至一度破300元底價，進入第4季大多在3字頭徘徊，正式被「打入冷宮」。

第4季則大多數為精華坐后座，在聖誕夜被信驊追上，年底封關以信驊的588元收盤價拿下。

▼國巨董事長陳泰銘的前妻大賣持股後，國巨股價急轉直下。（圖／資料片）

▲▼▲國巨董事長陳泰銘，但兩年前已離婚。（資料片／翻攝自YouTube、CFP）
 

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關鍵字：股后,國巨,精華,精測,信驊,康友-KY,祥碩

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