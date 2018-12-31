熊市來了！2019年投資攻略　銀行建議「逐步降低股票比重」

▲中信銀建議2019年逐步降低股票佔資產配置比重。（示意圖／達志影像）

記者戴瑞瑤／台北報導

2018年邁入尾聲，回顧2018年下半年市場情況，中美貿易戰持續延燒，市場波動增大。中信銀行建議，2019年投資攻略應逐步降低股票占資產配置的比重，股債比配置建議由今年60比40，調整為45比55。機會方面，物聯網則有望成為引領2019年商機投資亮點。

中信銀行強調，2019年將是投資人風險與機會並存的一年。回顧2018年年初，市場波動程度為有史以來最低點，市場一致流露樂觀態度，美股隨即引領全球股市出現一波大回檔。美股多頭行情持續已近10年，未來一年仍有風險需提防。

2019年面對風險因子較多的第1季與第4季，股票和匯率應從抵抗波動或避險配置的角度出發，第2季、第3季再逢低布局趨勢或機會型的產業與國家。

匯率則可先關注逐步從英國脫歐與右傾的歐洲議會選舉泥沼中走出的歐系貨幣為主，再伺機布局商品貨幣的價差操作機會。債券以上、下半年為分水嶺，上半年著重降低存續天期規避利率風險，下半年提防信用風險發生。

關於2019年商機，中信銀行分析，物聯網主題是萬物皆可聯網，加上5G將使網路流量大增，以零售業、製造業和健康護理業為首的產業，對巨量資料服務可望浮現較多需求，相關半導體、設備產業在5G結合物聯網的創新服務帶動下，有望成為引領2019年商機投資亮點。

台灣經濟研究院院長林建甫指出，未來一年中美貿易戰仍是市場最大挑戰。以大陸為首的全球各國，對美國皆是出超，美國總統川普執意以關稅手段扭轉趨勢，恐造成物價上揚的副作用。林建甫院長建議，2019年投資人需特別關注全球資金動向，資金焦點轉移將牽動股、匯市漲跌。

中信銀行表示，2019年頭號風險為美國聯準會（Fed）堅定升息，將帶動2019年全球資金緊縮。主流意見普遍認為，聯邦基準利率可能升至3%之上，為了不讓利差擴大，歐元區、俄羅斯及巴西預料也將升息，日本、大陸卻維持低息，大陸除降低存款準備率，也有財政策略配合寬鬆政策，各國央行貨幣政策不同調，將加劇市場動盪。

金融海嘯後，美、中、歐、日四大央行聯手大舉印鈔，使其資產負債表規模膨脹至2017年的15兆美元，但如今美國聯準會帶頭收水，預估每年將讓美國聯準會資產負債表減少6000億美元，資金逐漸緊繃，將加大資本市場波動。

中信銀行指出，留意風險的同時，仍有值得關注的投資機會浮現，儘管中美貿易戰無法在短期內緩解，歐洲、拉丁美洲國家反而有望因此得利，大陸對美國需求最殷切的物資、設備，在歐洲和拉丁美洲都有替代選擇。

以原油為例，大陸一度是美國最大原油買家，如今全面轉向俄羅斯採購；貿易戰開打後，大陸轉向要價更高的巴西採購大豆。因此對於相關國家的經濟，將有明顯提振效果。但歐洲與中東的地緣政治，潛藏風險及政治變數，中信銀行指出，美國與法、德等歐陸大國，先前對北約（北大西洋公約組織，NATO）事務和開銷歧見已深，2019年歐洲議會與歐洲央行主席都將改選，若民粹主義大行其道，選出單邊保護主義色彩的領袖，對歐洲事務恐將帶來難以預料的後果。