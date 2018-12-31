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印度區塊鏈新方向　嬰兒出生證明也可以

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▲區塊鏈技術遭炒作？挪威銀行家：不見得所有企業都需要（圖／翻攝 TechCrunch）

▲區塊鏈技術具備匿名性、加密、不可篡改等特性，因此將其運用於出生證明上，可避免造假行為。（圖／翻攝 TechCrunch）

財經中心／綜合報導

區塊鏈技術除了用於加密貨幣應用外，還有許多用途，像是汽車/工業等供應鏈溯源、保險理賠，現在還可用來開「出生證明」。根據外國媒體Cyptoground報導，印度近期用區塊鏈技術開出了第一個出生證明。

這份證明還在2018年12月18、19號，於加爾各答舉辦的全球區塊鏈大會上展示。嬰兒的父親於會中表示，他十分高興印度政府正在實施這樣的新技術，以確保新生兒的個人資料可能會因為人工操作產生錯誤。

事實上，印度之所以會將區塊鏈技術應用於出生證明上，最大的原因便是希望能有更精確的人口統計數據。對政府而言，數據的準確關乎政策的擬定，而人口普查多是人工調查，不免俗的會出現人為錯誤。

再者，普查的紙張文件容易損毀、遺失。而區塊鏈技術具備匿名性、加密、不可篡改等特性，因此將區塊鏈技術用於出生證明上，除了可避免造假行為，也使整個申辦流程更簡單，還能隨時取用、永久保存，讓國家能有更精準的數據樣本以制定政策。

雖然印度政府對加密貨幣並非抱持全部開放的態度，但是對於區塊鏈技術於各層面的應用卻是十分熱衷，印度政府也致力將區塊鏈技術推動至各領域，像是頒發學位、打擊假藥、發放農民津貼或是進行土地規劃紀錄等。而隨著加爾各答發出首個區塊鏈出生證明後，其他州是否會陸續仿效，將值得繼續觀察。

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關鍵字：印度,區塊鏈,出生證明

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